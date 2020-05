Tabla de posiciones Bundesliga EN VIVO: así queda en la fecha 28 tras el triunfo del Bayern Múnich

La Bundesliga ya entra en su recta final y este martes inició la fecha 28 del torneo, la cual comenzó con una importante victoria del Bayern Múnich sobre el Borussia Dortmund, que lo pone un paso adelante para llevarse el título. A continuación, revisa la tabla de posiciones EN VIVO de esta jornada.

En un duelo muy vibrante, el Bayern Múnich logró quitarle el invicto al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Un golazo de Kimmich le dio tres puntos valiosos a los 'bávaros'.

A falta de 6 seis jornadas, el Borussia Dortmund queda considerablemente relegado y ahora expone su segundo lugar, a la espera de que el Leipzig no consiga un triunfo ante el Hertha Berlín.

En tanto, en la parte inferior de la tabla de posiciones, el histórico Werder Bremen, de Claudio Pizarro, marcha penúltimo en la Bundesliga y su reciente empate no le ayudó de mucho.

BUNDESLIGA Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif. PTS 1. Bayern Múnich 28 20 4 4 81 28 +53 64 2. Borussia Dortmund 28 17 6 5 74 34 +40 57 3. RB Leipzig 27 15 9 3 68 27 +41 54 4. Borussia M.gladbach 28 16 5 7 53 34 +19 53 5. Bayer Leverkusen 28 16 5 7 53 36 +17 53 6. Wolfsburgo 28 11 9 8 40 34 +6 42 7. Friburgo 28 10 8 10 38 40 -2 38 8. Schalke 04 27 9 10 8 33 43 -10 37 9. Hoffenheim 27 10 6 11 36 47 -11 36 10. Colonia 27 10 4 13 43 49 -6 34 11. Hertha Berlín 26 9 7 11 39 48 -9 34 12. Augsburgo 27 8 6 13 40 54 -14 30 13. Unión Berlín 27 9 3 15 32 47 -15 30 14. Eintracht Frankfurt 26 8 4 14 41 49 -8 28 15. Mainz 05 27 8 3 16 36 60 -24 27 16. Fortuna Düsseldorf 27 5 9 13 29 52 -23 24 17. Werder Bremen 26 5 6 15 29 59 -30 21 18. Paderborn 27 4 6 17 31 55 -24 18

Recta final del Bayern Múnich

Fecha 28: Borussia Dortmund 0-1 Bayern Múnich

Fecha 29: Bayern Múnich vs Fortuna Dusseldorf

Fecha 30: Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

Fecha 31: Bayern Múnich vs Borussia M'gladbach

Fecha 32: Werder Bremen vs Bayern Múnich

Fecha 33: Bayern Múnich vs Friburgo

Fecha 34: Wolfsburgo vs Bayern Múnich



Recta final del Borussia Dortmund

Fecha 29: Paderborn vs Borussia Dortmund

Fecha 30: Borussia Dortmund vs Hertha Berlín

Fecha 31: Fortuna Dusseldorf vs Borussia Dortmund

Fecha 32: Borussia Dortmund vs Mainz 05

Fecha 33: RB Leipzig vs Borussia Dortmund

Fecha 34: Borussia Dortmund vs Hoffenheim