Bayern Munich venció 1-0 al Borussia y se acerca el título de la Bundesliga | RESUMEN

Bayern Múnich está cerca sumar otra Bundesliga en sus vitrinas. Son siete puntos los que le acaba de sacar al Borussia Dortmund que no tuvo ideas claras para poder acercarse en la tabla al líder alemán.

Una genialidad de Joshua Kimmich, le permitió cantar victoria en tierras ajenas al Bayern Múnich que buscó aumentar el marcador pero encontró un Borussia que vendió cara su derrota.

Borussia tuvo un arranca bueno. Al minuto, Boateng tuvo que salvar de la linea un balón que disparó el noruego, Håland.

La replica llegó a los 18' cuando Piszczek salvó su arco tras un certero disparo de Gnabry. Recién para la parte final del primer tiempo, el marcador se inauguró.

Sobre los 40' el partido era muy parejo. Håland y Brandt eran los que inquietaban el arco de Neuer; mientras que Robert Lewandowski y Müller hacían lo mismo por el cuadro "bávaro".

Empero, a los 43' llegó un gol de otro partido. Joshua Kimmich se encontró un con balón cerca del área y tras mirar al arco de Bürki, picó el balón. Pese a la estirada del suizo, no pudo evitar el golazo.

Para el complemento, Bayern intentó aumentar la cuenta, pero las ideas no fueron claras en ataque. Lo contrario pasó con el Borussia que mientras pasaban los minutos, Neuer se volvía figura al atajar varios disparos de Dahoud y Håland.

Justamente con el noruego Håland a los 53'. El jugador del Borussia disparó en el área del Bayern, siendo desviado del balón por una clara mano de Boateng. Nadie reclamó pero el VAR tuvo que revisar la jugada.

Al final, el marcador no se movió y Bayern Múnich le sacó siete puntos de ventaja al Borussia en la Bundesliga. Los "bávaros" se acercan al título.

MINUTO x MINUTO | Bayern Múnich vs Borussia Dortmund vía ESPN 2

Ver ESPN 2 EN VIVO Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund. RESULTADO EN DIRECTO VÍA INTERNET. Bávaros y Abejas podrían definir al nuevo campeón de la temporada en la Bundesliga cuando se citen este martes 26 de mayo, desde las 11:30 a. m. (hora peruana) y 1:30 p. m. (hora de Argentina), en el césped del estadio Signal Iduna Park para disputar el famoso "Der Klassiker". Pero eso no es todo, el cotejo válido por la fecha 28 del fútbol tendrá otro atractivo especial ya que frente a frente estarán dos de los artilleros más importantes del momento en Europa: Robert Lewandowski y Erling Haaland.

FINAL DEL PARTIDO

Sigue todas las incidencias en directo del partido Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.

SEGUNDO TIEMPO

Final del partido Signal-Iduna-Park.

86' Cambio: Martínez entra por Gnabry (BM)

84' Cambio: Hernández entra por Boateng (BM).

84' Cambio: entro Gotze por Piszczek (BD)

¡Palo!

82' Lewandowski (BM) remata de zurda y casi marca.

¡Impresionante!

80' Neuer salva su arco tras disparo de Dahoud (BD).

73' Amarilla para Davies (BM).

72' Cambio: entra Perišić por Coman (BM).

71' Cambio: entra Reyna por Håland (BD) por una lesión.

66' Amarillas para Müller (BM) y Dahoud (BD).

60' Cambio Borussia; Sancho entró por Brant y Can por Delaney.

58' Håland remata y balón le choca a Boateng (BM). Era penal.

53' Goretzka remata y vuelve aparecer Bürki (BD).

48' Disparo de Dahoud a las manos de Neuer (BM).

Ya se juega el segundo tiempo en el Signal-Iduna-Park

PRIMER TIEMPO

Final de la primera parte del partido.

¡GOLAZO!

42' Kimmich mira a Bürki y lo cuelga.

38' Davies desbordaba pero Hummels (BD) impone su físico para ponerlo fuera de juego.

32' Håland se escapaba solo pero Davies (BM) se la roba a base de velocidad.

28 Lewandowski (BM) sentido en el centro del campo.

23' Fierrazo de Coman que ataja Bürki (BD).

¡Gran salvada!

18' Piszczek en la línea evita el gol de Gnabry (BM).

13' Amarilla para Hummels (BD)

10' Lewandowski dispara y Bürki (BD) ataja sin problema.

8' Le acaban de anular un gol a Guerreiro por estar en fuera de juego.

3' Brandt dispara y Neuer (BM) ataja.

¡Uff!

1' Håland dispara y Boateng salva en la línea. Se salvan los "bávaros"

En breves minutos iniciará el primer tiempo.

- Suplentes del Borussia Dortmund: Hitz, Sancho, Götze, Balerdi, Morey, Can, Witsel, Schmelzer y Reyna.

- ¡Atención! Borussia Dortmund nos presenta a sus once titulares: Roman Bürki, Achraf Hakimi, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Räpahel Guerreiro, Mats Hummels, Manuel Akanji, Erling Haaland, Julian Brandt, Thorgan Hazard y Lukasz Piszczek.

- Suplentes del Bayern Múnich: Ulreich, Odriozola, Martínez, Cuisance, Perisic, Lucas Hernández, Batista-Meier, Mai y Zikzee.

- ¡Atención! Bayern Múnich confirma a su formación titular: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Robert Lewandowski, Jerome Boateng, Leon Goretzka, Davies, Sergei Gnabry, Thomas Müller, David Alaba, Kingsley Coman y Joshua Kimmich.

Dortmund contra Bayern

- Robert Lewandowski es el máximo goleador de la Bundesliga (17 goles) y ha marcado 12 anotaciones en sus últimas seis juego frente al Borussia Dortmund.

- El Bayern Múnich ha marcado nueve goles sin recibir alguno en los dos partidos anteriores de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund (4-0 y 5-0).

- La última vez que se encontraron en el Signal Iduna Park por la Bundesliga, Borussia Dortmund ganó po 3-2 en la jornada 11 de la temporada pasada. De hecho, el Dortmund ha perdido solo uno de los últimos cuatro partidos (K2, D1, L1) de Klassiker en casa.

- A continuación, algunos datos previos al choque entre los dos titanes de la Bundesliga que se desarrollará hoy en el Signal Iduna Park de Dortmund.

- El entrenador Lucien Favre registra dos victorias en dos partidos frente al Bayern Múnich jugando en el Signal Iduna Park.

- El noruego Erling Haaland, con 10 goles, es el mejor atacante de la ofensiva del Borussia Dortmund junto a Marco Reus (11), hoy asunte por lesión, y Jadon Sancho (14).

- Robert Lewandowski es el máximo goleador de la Bundesliga en este período con 27 goles, marcados a razón de uno cada 82 minutos. Haaland, quien se unió en enero, ha embolsado sus 10 a razón de uno cada 69.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund!

Formaciones confirmadas Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Hazard, Brandt; y Haaland.

Entrenador: Lucien Favre.

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; y Lewandowski.

Entrenador: Hans-Dieter Flick.

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Una rivalidad que continúa predominando por más de una década en la Bundesliga, los partidos entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, como en la recordada final de la Champions del 2013 disputada en Wembley, volverán a tener el centro de la atención de todo el mundo ya que ambos se reunirán el Signal Iduna Park para disputar un juego clave para conocer al nuevo monarca de la ensaladera del torneo teutón. Ambos vienen de importantes victorias y están listos para hacernos vibrar con todas las luces y emociones.

A falta de siete fechas de fianalizar la Bundesliga, el Bayern Múnich se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones con 61 puntos, cuatro más que el segundo Borussia Dortmund (57). Por esta razón, el ganador aumentará sus chances para verse en la cima del podio del campeonato.

El centrodelantero del Bayern Múnich, Thomas Müller, sostuvo que el cotejo en el Signal Iduna Park contra el Borussia Dortmund será muy peleado a pesar de no contar con la presencia del público debido a la crisis del coronavirus en Alemania.

"No sabemos muy bien cómo entrar en estos partidos sin espectadores (en la Bundesliga), pero espero de nosotros y de mí mismo que salgamos al máximo. Evidentemente que nos gusta tener a los hinchas. No hay nada más bonito que jugar esos partidos contra el Borussia Dortmund aquí en el Allianz Arena o en Dortmund. Pero es nuestro trabajo y vamos a demostrar que incluso sin espectadores somos capaces de jugar al fútbol con pasión", aseguró Thomas Müller, estrella del Bayern Múnich.

El Bayern Múnich viene de ganar cómodamente por 5-2 al Eintratch de Frankfurt en el Allianz Arena con goles de Leon Goretzka (17'), Robert Lewandowski (46'), Thomas Müller (41') y Alphonso Davies (61').

En tanto, Borussia Dortmund hizo lo propio al vencer (2-0) al Wolfsburgo en el Volkswagen Arena con los tantos de Raphaël Guerreiro (32') y Achraf Hakimi (78').

Robert Lewandowski

Ya sin Arjen Robben y Franck Ribéry, el Bayern Múnich ha demostrado conservar su efectividad en el ataque con los recambios: Sergei Gnabry y Kingsley Coman, tanto para la Bundesliga y la Champions League. Pero el arma más peligrosa de los muniqueses se llama Robert Lewandowski. El delantero polaco registra 41 goles en 35 partidos de la presente temporada y espera mantener esa racha contra su exequipo, Borussia Dortmund.

Erling Haaland

Como respuesta, el Borussia Dortmund no se queda atrás ya que cuenta con un joven de 19 años que es tan letal en el área como Robert. Hablamos del noruego Erling Haaland que, con 41 tantos en 35 juegos, iguala la marca de la figura del Bayern Múnich. Terminator es seguido por otros grandes clubes del balompié europeo como el Real Madrid y Liverpool.

Marco Reus es baja por lesión

Las Abejas no tendrán al capitán Marco Reus debido a una lesión y, pronto, se despedirán de otro de sus ídolos: Mario Götze, quien dirá "adiós" a la disciplina deportiva por no llegar a un acuerdo con la directiva del Borussia Dortmund. A pesar de esto el BVB tiene en Julian Brandt, Thorgan Hazard, Jadon Sancho y Raphael Guerreiro, como los socios ideales para acompañar a Haaland en su búsqueda del gol en el arco de Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich.

Transmisión del Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Información rápida para ver el duelo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund 1. ¿Cuándo juegan? Este martes 26 de mayo 2. ¿A qué hora ver el partido? 11.30 a. m. hora peruana. 3. ¿Dónde es el evento? Signal Iduna Park 4. ¿En qué canal transmiten? ESPN 2 y FOX Sports.

Formaciones probables Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Benjamín Pavard, Lucas Hernández, David Alaba, Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Ivan Perisic, Thomas Muller, Kingsley Coman; Robert Lewandowski

Entrenador: Hans-Dieter Flick

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Ajanki, Mats Hummels, Lucas Piszcezk, Räphael Guerreiro, Delaney, Emre Can, Hakimi, Julian Brandt, Jadon Sancho y Erling Haaland.

Entrenador: Lucien Favre.

Historial Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

09-11-2019: Bayern Múnich 4-0 Borussia Dortmund

06-04-2019: Bayern Múnich 5-0 Borussia Dortmund

10-11-2018: Borussia Dortmund 3-2 Bayern Múnich

31-03-2018: Bayern Múnich 6-0 Borussia Dortmund

04-11-2017: Borussia Dortmund 1-3 Bayern Múnich

08-04-2017: Bayern Múnich 4-1 Borussia Dortmund

19-11-2016: Borussia Dortmund 1-0 Bayern Múnich

05-03-2016: Borussia Dortmund 0-0 Bayern Múnich

04-10-2015: Bayern Múnich 5-1 Borussia Dortmund

04-04-2015: Borussia Dortmund 0-1 Bayern Múnich

Clasificación de la Bundesliga: tabla de posicioness

Sigue la tabla de posiciones en directo del fútbol alemán previo al partido Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.

El duelo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund se disputará en el estadio Signal Iduna Park, de la ciudad de Dortmund.

