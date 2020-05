Bayern Munich derrotó 1-0 al Borussia Dortmund y está cerca del título de la Bundesliga | RESUMEN

El grito Joshua Kimmich al final del partido lo decía todo. Triunfo del Bayern Múnich que lo acerca al título de la Bundesliga. Borussia Dortmund intentó cambiar la historia del partido, pero el 1-0 no se movió del marcador del estadio Signal-Iduna-Park.

Bayern Múnich sumó su tercer triunfo consecutivo desde el regreso de la Bundesliga en Alemania tras la para que tuvo por el brote del coronavirus.

Joshua Kimmich entró a la historia de la Bundesliga al anotar un gol de otro partido. Se encontró con un balón cerca del área y tras mirar al golero Burki, le puso el esférico por encima de su arco. ¡Golazo!

El tanto "bávaro" fue suficiente para que Bayern siga mandando en la Bundesliga. Así como Joshua Kimmich fue el héroe del partido, Neuer tuvo mucho que ver con el triunfo tras evitar dos goles claros de Dahoud y Håland.

SEGUNDO TIEMPO

Final del partido Signal-Iduna-Park.

86' Cambio: Martínez entra por Gnabry (BM)

84' Cambio: Hernández entra por Boateng (BM).

84' Cambio: entro Gotze por Piszczek (BD)

¡Palo!

82' Lewandowski (BM) remata de zurda y casi marca.

¡Impresionante!

80' Neuer salva su arco tras disparo de Dahoud (BD).

73' Amarilla para Davies (BM).

72' Cambio: entra Perišić por Coman (BM).

71' Cambio: entra Reyna por Håland (BD) por una lesión.

66' Amarillas para Müller (BM) y Dahoud (BD).

60' Cambio Borussia; Sancho entró por Brant y Can por Delaney.

58' Håland remata y balón le choca a Boateng (BM). Era penal.

53' Goretzka remata y vuelve aparecer Bürki (BD).

48' Disparo de Dahoud a las manos de Neuer (BM).

Ya se juega el segundo tiempo en el Signal-Iduna-Park

PRIMER TIEMPO

Final de la primera parte del partido.

¡GOLAZO!

42' Kimmich mira a Bürki y lo cuelga.

38' Davies desbordaba pero Hummels (BD) impone su físico para ponerlo fuera de juego.

32' Håland se escapaba solo pero Davies (BM) se la roba a base de velocidad.

28 Lewandowski (BM) sentido en el centro del campo.

23' Fierrazo de Coman que ataja Bürki (BD).

¡Gran salvada!

18' Piszczek en la línea evita el gol de Gnabry (BM).

13' Amarilla para Hummels (BD)

10' Lewandowski dispara y Bürki (BD) ataja sin problema.

8' Le acaban de anular un gol a Guerreiro por estar en fuera de juego.

3' Brandt dispara y Neuer (BM) ataja.

¡Uff!

1' Håland dispara y Boateng salva en la línea. Se salvan los "bávaros"

En breves minutos iniciará el primer tiempo.

- Suplentes del Borussia Dortmund: Hitz, Sancho, Götze, Balerdi, Morey, Can, Witsel, Schmelzer y Reyna.

- ¡Atención! Borussia Dortmund nos presenta a sus once titulares: Roman Bürki, Achraf Hakimi, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Räpahel Guerreiro, Mats Hummels, Manuel Akanji, Erling Haaland, Julian Brandt, Thorgan Hazard y Lukasz Piszczek.

- Suplentes del Bayern Múnich: Ulreich, Odriozola, Martínez, Cuisance, Perisic, Lucas Hernández, Batista-Meier, Mai y Zikzee.

- ¡Atención! Bayern Múnich confirma a su formación titular: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Robert Lewandowski, Jerome Boateng, Leon Goretzka, Davies, Sergei Gnabry, Thomas Müller, David Alaba, Kingsley Coman y Joshua Kimmich.

Dortmund contra Bayern

- Robert Lewandowski es el máximo goleador de la Bundesliga (17 goles) y ha marcado 12 anotaciones en sus últimas seis juego frente al Borussia Dortmund.

- El Bayern Múnich ha marcado nueve goles sin recibir alguno en los dos partidos anteriores de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund (4-0 y 5-0).

- La última vez que se encontraron en el Signal Iduna Park por la Bundesliga, Borussia Dortmund ganó po 3-2 en la jornada 11 de la temporada pasada. De hecho, el Dortmund ha perdido solo uno de los últimos cuatro partidos (K2, D1, L1) de Klassiker en casa.

- A continuación, algunos datos previos al choque entre los dos titanes de la Bundesliga que se desarrollará hoy en el Signal Iduna Park de Dortmund.

- El entrenador Lucien Favre registra dos victorias en dos partidos frente al Bayern Múnich jugando en el Signal Iduna Park.

- El noruego Erling Haaland, con 10 goles, es el mejor atacante de la ofensiva del Borussia Dortmund junto a Marco Reus (11), hoy asunte por lesión, y Jadon Sancho (14).

- Robert Lewandowski es el máximo goleador de la Bundesliga en este período con 27 goles, marcados a razón de uno cada 82 minutos. Haaland, quien se unió en enero, ha embolsado sus 10 a razón de uno cada 69.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund!

Formaciones confirmadas Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Hazard, Brandt; y Haaland.

Entrenador: Lucien Favre.

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; y Lewandowski.

Entrenador: Hans-Dieter Flick.

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Por primera vez en la historia del fútbol alemán, el 'Klassiker' entre Borussia Dortmund (2º) y Bayern Múnich (1º) se disputará el martes a puerta cerrada, como apertura de la jornada 28 de la Bundesliga, la tercera desde la reanudación del torneo tras el parón por el nuevo coronavirus.

En las dos jornadas jugadas tras el regreso de la competición, tanto Bayern como Borussia Dortmund han ganado sus partidos, por lo que la diferencia en favor de los primeros se mantiene en cuatro puntos. El resultado del duelo del martes condicionará forzosamente el panorama de cara a la recta final del campeonato.

Una victoria del Bayern Múnich el martes encarrilaría su camino hacia un octavo título consecutivo en la liga alemana, mientras que un triunfo del equipo de Dortmund dejaría la diferencia en apenas un punto y añadiría una gran dosis de emoción.

Habitualmente, la hinchada del Borussia Dortmund y su célebre 'Muro Amarillo' son un jugador número 12 en este tipo de grandes partidos, pero esta vez el equipo local no podrá contar con ese apoyo, ya que los partidos en la Bundesliga se disputan siguiendo un estricto protocolo sanitario y sin presencia de público en la grada.

"Será un partido muy particular. Como entrenador, los espectadores me van a faltar. Ese ambiente puede dar alas a cualquier equipo. Hay que adaptarse", afirmó este lunes el técnico del Bayern, Hansi Flick.

"Es importante para nosotros meter ritmo, presión, dinamismo y seguridad en nuestro juego de pases. Debemos hacer circular el balón, no intentar tirar a puerta demasiado rápido. La posesión de balón es importante", añadió.

Uno de los focos más atractivos del partido es ver frente a frente a dos de las superestrellas de la Bundesliga, el joven noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund) y el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), que ha marcado 27 tantos en esta Bundesliga y que se medirá de nuevo a su exequipo.

¿Cómo llega el Borussia Dortmund al clásico contra Bayern Múnich?

En la primera vuelta, el Bayern aplastó 4-0 al Borussia Dortmund en Múnich, el pasado noviembre. En Dortmund prefieren recordar la victoria de su equipo por 2-0 sobre el Bayern en la Supercopa de Alemania, el pasado agosto, o el triunfo 3-2 logrado sobre los bávaros en noviembre de 2018.

La principal duda para el Borussia Dortmund será el estado de Mats Hummels, ex del Bayern y que fue sustituido en el descanso de la victoria 2-0 del sábado en Wolfsburgo tras dañarse el tendón de Aquiles.

"Con Mats las cosas van bien. Hay que mirar a corto plazo, pero hay un 99 por ciento de posibilidades de que esté", afirmó este lunes el técnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre.

El entrenador suizo añadió que el centrocampista belga Axel Witsel y el delantero inglés Jadon Sancho están mejor de sus dolencias musculares y podrían jugar.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Bundesliga?

Atentos a este duelo entre los dos primeros estarán los equipos que les persiguen, conscientes de que las diferencias no son insalvables.

El RB Leipzig es tercero, a tres puntos del Borussia Dortmund y a siete del Bayern. El equipo de la extinta RDA recibe el miércoles al Hertha de Berlín (11º).

En plena forma parece el goleador del Leipzig, Timo Werner, autor de un triplete el domingo en la victoria 5-0 en Maguncia.

Bayer Leverkusen (4º) y Borussia Mönchengladbach (5º), a apenas uno y dos puntos del Leipzig, se miden el martes a Wolfsburgo (6º) y Werder Bremen (17º), respectivamente.

Programación de la fecha 28 de la Bundesliga

Martes 28 de mayo

Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

Bayer Leverkusen vs Wolfsburgo

Eintracht Fráncfort vs Friburgo

Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach

Miércoles 29 de mayo

RB Leipzig vs Hertha Berlín

Hoffenheim vs Colonia

Fortuna Düsseldorf vs Schalke 04

Augsburgo vs Paderborn

Unión Berlín vs Maguncia

Tabla de posiciones de la Bundesliga

Equipo Puntos PJ PG PE PP 1. Bayern Múnich 61 27 19 4 4 2. Borussia Dortmund 57 27 17 6 4 3. RB Leipzig 54 27 15 9 3 4. Bayer Leverkusen 53 27 16 5 6 5. Borussia Mönchengladbach 52 27 16 4 7 6. Wolfsburgo 39 27 10 9 8 7. Friburgo 37 27 10 7 10 8. Schalke 37 27 9 10 8 9. Hoffenheim 36 27 10 6 11 10. Colonia 34 27 10 4 13 11. Hertha Berlín 34 27 9 7 11 12. Augsburgo 30 27 8 6 13 13. Unión Berlín 30 27 9 3 15 14. Eintracht Fráncfort 28 26 8 4 14 15. Maguncia 27 27 8 3 16 16. Fortuna Dusseldorf 24 27 5 9 13 17. Werder Bremen 21 26 5 6 15 18. Paderborn 18 27 4 6 17

Formaciones probables del Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Benjamín Pavard, Lucas Hernández, David Alaba, Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Ivan Perisic, Thomas Muller, Kingsley Coman; Robert Lewandowski

Entrenador: Hans-Dieter Flick

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Ajanki, Mats Hummels, Lucas Piszcezk, Räphael Guerreiro, Delaney, Emre Can, Hakimi, Julian Brandt, Jadon Sancho y Erling Haaland.

Entrenador: Lucien Favre.

