Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: el partidazo que podría sentenciar el título de la Bundesliga

La Bundesliga reinició este fin de semana y todas las miradas están enfocadas en la cima de la tabla de posiciones. Bayern Múnich ganó y sacó un importante ventaja a su más cercano perseguidor. A falta de ocho fechas para el final, todo indica que el título en Alemania se definirá en el duelo en el que ambos se vean las caras. Conoce todos los detalles a continuación.



Bayern Múnich es líder en Alemania con 58 puntos, cuatro más que el Borussia Dortmund. Ambos cuadro ganaron sus respectivos y la pelea por el título se pone de candela con 24 puntos en juego.



Ante ello, todo indica que la pelea será palmo a palmo y que el partido clave tendrá lugar en la fecha 28 de la Bundesliga. Bayern Múnich y Borussia se verán las caras en un cotejo que podría ser determinante.

¿Cuándo jugarán Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?

Bayern Múnich y el Borussia Dortmund se verán las caras el martes 26 de mayo a las 11:30 a.m. (hora peruana) en el Signul Iduna Park. Los 'negriamarillos' tendrán la oportunidad de recortar su distancia o los 'bávaros' pueden dar la estocada final a la Bundesliga.

Al igual que los demás partidos de la Bundesliga, se prevé que este plato fuerte de la fecha 28 de la Bundesliga sea transmitido a través de la señal de ESPN.



Cabe recordar que en esta fecha, el Borussia Dortmund goleó 4-0 al Schalke 04, mientras que el Bayern Múnich derrotó a domicilio al Unión Berlín por 2-0.

Recta final del Bayern Múnich

Fecha 27: Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt

Fecha 28: Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

Fecha 29: Bayern Múnich vs Fortuna Dusseldorf

Fecha 30: Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

Fecha 31: Bayern Múnich vs Borussia M'gladbach

Fecha 32: Werder Bremen vs Bayern Múnich

Fecha 33: Bayern Múnich vs Friburgo

Fecha 34: Wolfsburgo vs Bayern Múnich



Recta final del Borussia Dortmund

Fecha 27: Wolfsburgo vs Borussia Dortmund

Fecha 28: Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

Fecha 29: Paderborn vs Borussia Dortmund

Fecha 30: Borussia Dortmund vs Hertha Berlín

Fecha 31: Fortuna Dusseldorf vs Borussia Dortmund

Fecha 32: Borussia Dortmund vs Mainz 05

Fecha 33: RB Leipzig vs Borussia Dortmund

Fecha 34: Borussia Dortmund vs Hoffenheim

Dato

Bayern Múnich ha logrado erigirse como campeón consecutivo de la Bundesliga en los últimos 7 años. En esta edición busca su octavo presea al hilo.