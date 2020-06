Gennaro Gattuso: "A la gente le gusta mi espontaneidad. Me enojo pero nunca guardo rencor"

La decisión de Gennaro Gattuso de convertirse en entrenador de fútbol no fue fácil. El ex jugador del Milán reveló que en su momento creyó que conociendo el fútbol desde la percepción del futbolista era suficiente. A continuación la explicación del actual DT del Napoli que se coronó campeón de la Copa Italia venciendo a Juventus por penales.

"Sabía que ser entrenador no sería fácil, que ser un gran futbolista no sería suficiente. Me volví para aprender, tomé decisiones difíciles pero era un camino que Riccio y yo queríamos hacer. Siempre hay algo que aprender, todos los días hay muchas cosas nuevas, hay buenos colegas, pero también se necesita mucha humildad para apreciar las cosas nuevas", contó Gennaro Gattuso.

Asimismo, el ex jugador del Milán señaló que Marcello Lippi es su modelo a seguir como técnico de fútbol. "Era un punto de referencia de cómo manejaba el equipo, los recursos humanos, los jugadores. Estoy muy cerca de cómo me manejó. Repito, es una referencia, si tengo dificultades pienso en cómo actuó, en las decisiones que tomó. ¿Qué tiene de especial yo? No sé, lo que creo que digo, ciertamente he mejorado. Tal vez a la gente le gusta mi espontaneidad. Solo juego en una mesa, pan con pan y vino con vino, incluso si alguien puede enfermarse", explicó Gattuso.

En otro momento, Gennaro Gattuso apreció mucho el gesto del equipo del Napoli en que se lleve la Copa Italia a su casa. "Fue una buena señal, este equipo siempre me ha respetado. Un jugador también puede enviarme a ese país, pero nadie tiene que tocar a mi personal. Son su mejor amigo y el peor enemigo del equipo, pero no guardo rencor contra quienes cometen errores, pasan todo el día después", manifestó el italiano.

Finalmente Gennaro Gattuso recordó a su hermana (Francesca) fallecida. "Tuve una relación increíble con ella, estuve muy unida, en estos años ella sufrió mucho, creo que lo más difícil fue ver el abrazo de papá y mamá, ellos son los padres, solo ellos saben lo que se siente". Debemos continuar, ella ahora está bien en el cielo y espero que algún día nos reunamos todos para conversar", concluyó el entrenador del Napoli.