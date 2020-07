Luis Abram: prensa argentina asegura que defensor de Vélez "está en un 90% vendido a Europa"

Luis Abram se ha convertido en uno de los jugadores de Vélez Sarsfield que tiene, prácticamente, todos los boletos comprados para dar el salto al Viejo Continente durante este mercado de pases. Es así que diferentes periodistas argentinos que cubren al 'Fortín' indicaron en la víspera que tiene todo encaminado a "un 90% para ser vendido".

El defensa central peruano ha logrado exhibir un buen rendimiento con Vélez Sarsfield en la última temporada y su juego lo ha llevado a ser el centro de interés de algunos equipos, como es el caso del Betis de España.



Así, hoy la prensa argentina salió a hablar de que Luis Abram tiene todos los boletos para jugar en una liga top de Europa.



"Me dicen de Vélez que Luis Abram tiene las horas contadas en el club. Está un 90% vendido a Europa. Por el momento no pude confirmar su destino ya que no quieren que trascienda hasta ahora", manifestó al respecto el periodista argentino Fernando Cazorro, del medio Am 1130 Radio Show y Late 93.1.

Sin embargo, él no fue el único que habló del futuro de Luis Abam, ya que Martín Zajic, conductor del programa Sábado Vélez, detalló que "hay una negociación encaminada" y ya hasta le están buscando reemplazo.

"Hay conversaciones avanzadas para que Luis Abram deje de ser jugador de Vélez y emigre al continente europeo este mercado de pases. Hay una negociación encaminada y ya hay charlas con eventuales reemplazantes. En las próximas habrá mas detalles sobre su destino", detalló al respecto.

El andar de Luis Abram en Vélez

Es importante señalar que Abram registra tres temporadas en Vélez, en donde jugó en 62 partidos y anotó en dos ocasiones. Él, internacional con la Selección Peruana, tendría todo listo para jugar desde la próxima temporada por un tercer club en su carrera.