Porto venció 2-1 a Benfica y se consagró campeón de la Taça de Portugal [RESUMEN]

Benfica vs Porto EN VIVO vía DirecTV Sports | La gran final del Taça de Portugal se disputará este sábado 1 de agosto con el clásico portugués. Desde las 2.45 p.m. (hora peruana) podrá seguir todos los detalles del duelo que tendrá lugar en el estadio Ciudad de Coímbra. No se pierda el minuto a minuto con Libero.pe.

Benfica vs. Porto EN VIVO: Minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

84' ¡GOOOOOOL DE BENFICA! Vinicius pone el descuento sobre Porto en esta final.

57' ¡GOOOOOOOOOOOL DE PORTO! Mbemba nuevamente aprovecha una gran contra para convertir el segundo de su cuenta personal y el 2-0 ante Benfica.

47 ¡GOOOOOOOOL DE PORTO! Mbemba aparece para poner el 1-0 sobre Benfica en esta gran final.

¡Arranca la segunda parte!

PRIMER TIEMPO

47' Final de la primera parte. Por ahora no se abre el marcador.

44' Se añaden dos minutos al partido.

38' Luis Díaz recibe la tarjeta roja tras una fuerte falta sobre un rival.

20' ¡UFFFF! Seferovic se pierde el primero para Benfica tras un remate de cabeza que pasó cerquita del arco rival. Se salvó Porto.

15' Pepe gana por arriba tras un tiro de esquina, pero el árbitro cobra una falta del central.

5' Buen remate de Luis Díaz que probó de media distancia. Porto salió con todo.

¡Arrancó el encuentro!

Alineaciones confirmadas

Porto: Diogo Costa, Manafá, Pepe, Mbemba, Alex Telles, Danilo, Matheus Uribe, Tecatito, Otávio, Luis Díaz y Marega.

Benfica: Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Nuno Tavares, Weigl, Gabriel, Pizzi, Cervi, Chiquinho y Seferovic.

La previa

El clásico luso se reeditará esta vez en la Copa de Portugal, en una final que no se veía desde el 2004. De aquel entonces muchas cosas han cambiado en ambos equipos y, sin duda, el Porto llega un paso más adelante anímicamente luego de ganar la Primeira Liga. El equipo de Sérgio Conceição va por el 'doblete'.

Al frente está un Benfica que buscará salvar una temporada sombría, en la que se le escapó el título de la liga doméstica con 5 puntos por debajo. Las 'Águilas' intentarán añadir una nueva corona de la Taça de Portugal, de la cual es el máximo ganador (26 títulos)

En los clásicos de esta temporada, el Porto ha logrado mantenerse como triunfante. Fue un 2-0 en su visita al estadio da Luz y un 3-2 en do Dragao. En la previa del clásico, su técnico señaló que su preparación para la final ha sido la misma que hace una semanas.

“La preparación fue exactamente la misma que cada dos semanas previas a cada juego. No cambia nada. Fue una semana de trabajo normal, con mucha ambición, determinación, confianza y alegría, después de diseccionar el juego Braga. Estamos listos para un juego importante, porque es un título”, apuntó Conceição.

Para este duelo, Benfica no podrá contar con el español Alejandro Grimaldo, pero sí con Nuno Tavares. Cervi y Vinícius comandarán la ofensiva de las 'Águilas'.



En tanto, en Oporto la única baja será la de Iván Marcano, dado que Luis Díaz logró recuperarse de sus molestias. El mexicano 'Tecatito' Corona arrancará en el clásico por la final.

Alineaciones probables del Benfica vs Porto

Benfica: Vlachodimos; Almeida, Dias, Jardel, Tavares; Gabriel, Weigl; Pizzi, Taarabt, Cervi; y Vinícius.

Oporto: Costa; Manafá, Pepe, Diogo Leite, Telles; Uribe, Danilo Pereira; Corona, Octavio, Díaz; y Marega.

¿A qué hora ver el Benfica vs Porto por Taça de Portugal?

Perú: 2.45 p. m.

México: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.45 p. m.

Estados Unidos (Texas): 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami): 3.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

España: 9.45 p. m.

España (Islas Canarias): 8.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Canadá: 2.45 p. m.

Italia: 9.45 p. m.

Francia: 9.45 p. m.

Alemania: 9.45 p. m.

Portugal: 8.45 p. m.

Holanda: 9.45 p. m.

Inglaterra: 8.45 p. m.

¿En qué canales ver el Benfica vs Porto por Taça de Portugal?

Perú: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: ESPN

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports

Alemania e Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

España: Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga

Inglaterra: Premier Player HD

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT, VidGo, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español