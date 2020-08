Bayern Múnich buscará su sexto título de Champions League tras golear 3-0 al Olympique de Lyon [RESUMEN]

Bayern Múnich dominó al Lyon. El cuadro 'bávaro' mantuvo su contundencia en UEFA Champions League y logró el segundo boleto para la añorada final, en la cual buscará su sexta 'Orejona'. Un doblete de Gnabry y un gol del 'tanque' Lewandowski terminaron por sentenciar el destino de los alemanes.

El duelo inició favorable para los dirigidos por Rudi García, quienes tocaron la puerta del arco de Neuer en los primeros minutos. Depay y Ekambi tuvieron las chances de adelantar al Lyon en sus pies, pero Neuer y el palo evitaron el grito francés. Sin embargo, minutos después, Serge Gnabry haría gala de su buen fútbol y convirtió el 1-0 a los 17'.



Lyon mantuvo su buen nivel, correcto a nivel defensivo, pero no logró ser eficiente para vulnerar la valla contraria. Lo contrario sucedió con el Bayern Múnich, luego de que a los 33', Gnabry alcanzó su doblete.



El segundo tiempo se mantuvo este ritmo y, pese al ingreso de Dembélé, el gol les fue esquivo a 'los leones', ello por la colosal actuación de Manuel Neuer. Así, los 'bávaros' sentenciarían el partido por medio de Robert Lewandowski, quien a los 88 anotó el 3-0.





MINUTO x MINUTO | Bayern Múnich vs. Lyon en directo

De esta manera, Bayern Múnich buscará su sexto título en la Champions League, aunque para ello deberá superar al PSG. La final será este domingo a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Da Luz (Lisboa).

Sigue todas las incidencias del partido entre Bayern Múnich y Lyon por la Champions League.

SEGUNDO TIEMPO

90' ¡FINAL DEL PARTIDO! BAYERN MÚNICH JUGARÁ LA FINAL ANTE PSG.

GOOOOOL DEL BAYERN MÚNICH

88' Lewandowski anota el 3-0 con una sutil definición y acumula una nueva goleada.

86' Tarjeta amarilla Thiago Henrique Mendes Ribeiro

67' Doble sustitución en el equipo de Rudy García. Se marchan Toko Ekambi y Léo Dubois y entran Jeff Reine-Adélaïde y Kenny Tete.

63' Ivan Perišić deja su lugar para que Kingsley Coman ingrese.

¡SE LA PIERDE LYON!

57' Atajadón de Neuer para evitar la caída de su arco.

¡LO PIERDE PERISIC!

48' Perisic quedó solo frente a López, pero el golero contuvo sin problemas.

47' Davies logra despejar un balón por su carril. Buen partido del canadiense.

45' ¡COMENZÓ LA ETAPA COMPLEMENTARIA!

Minuto a minuto.

PRIMER TIEMPO

45' ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! BAYERN MÚNICH GANA 2-0 Y PONE PIE Y MEDIO EN LA FINAL.

42' Tarjeta amarilla Fernando Marçal de Oliveira.

38' Centro de Gnabry y Lewandowski no pudo puntear el balón para anotar el 3-0.

GOOOOL DEL BAYERN MÚNICH

33' Gnabry aprovecha una nueva llegada y canjea en gol un rebote para anotar el 2-0.

31' Kimmich termina golpeado en el campo. Se detiene el juego por unos minutos.

Lewandowski asusta

28' Llegada de Lewandoski pero Anthony López salió con todo.

26' ¡Intento de Gnabry! El alemán saca el zurdazo potente que exige a Lopes.

21' ¡Se la pierde Muller! El atacante pica al espacio luego de un centro picado, rompe la trampa del offside, pero pifia su disparo y el balón se lo queda Lopes.

18' Perdona Lyon, pero no Serge Gnabry. El atacante del Bayern realiza una diagonal desde derecha, se perfila en la frontal y vence a Lopes con un remate esquinado.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BAYERN MÚNICH!

16' ¡Se salva el Bayern! Dubois habilita al espacio a Ekambi, el delantero ingresa al área, le bloquean su centro para Depay, pero el atacante se saca a Davies y luego estrella su disparo en el palo.

13' ¡Magnífico cierre de Boateng! Aouar habilita al espacio a Cornet, el carrilero supera a Kimmich, quiere sacar el centro al otro palo a Ekambi, pero el central del Bayern logra bloquear el balón.

11' ¡UFFFFFF! Memphis encara por izquierda, se saca a Boateng y le pega al segundo palo, Ekambi ataca por el segundo palo, pero no logra a conectar el balón rematado por su compañero.

10' ¡UFFF! Error en salida del Lyon, Lewandowski habilita a Goretzka, el alemán no logra pegarle bien, pero igual su remata casi complica a Lopes que debe exigirse para evitar que el balón traspase la línea del arco.

8' Buena cobertura de Guimaraes cuando Davies había superado a Dubois y se alistaba para penetrar el área rival.

6' Presión alta del Bayern que provoca el error de Lopes en su intento de salir con Dubois por banda derecha.

4' ¡Se la pierde Lyon! Caqueret intercepta un balón, habilita al espacio a Depay, que prefiere sacarse a Neuer antes que intentar colgar al arquero. Al final su disparo se va por el lateral de la red.

1' Arranca el partido en el José Alvalade.

- El juego inicia a partir de las 2:00 p. m. hora de Lima, Perú.

- ¡Atención! Formación confirmada del Bayern Múnich: Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba, Joshua Kimmich, Alphonse Davies, Thiago Alcántara, Leon Goretzka, Thomas Müller, Sergei Gnabry y Robert Lewandowski.

Suplentes: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Süle, Pavard, Javi Martínez, Coutinho, Cuisance, Hernández, Tolisso, Coman y Zirkzee.

- ¡Atención! Formación confirmada del Lyon: Lopes, Dubois, Denayer, Marcelo, Marcal, Cornet, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Toko Ekambi y Memphis Depay.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Bayern Múnich y Olympique de Lyon por la Champions League!

Lyon contra Bayern Múnich

El árbitro del encuentro será el español Antonio Mateu Lahoz y las acciones se desarrollarán en el Estádio José Alvalade de Lisboa. El Bayern Munich vs Olympique Lyon definirá al segundo finalista de la Champions League, que ya tiene al PSG esperando en el balcón. Solo un boleto y a partido único, todo está en juego.

Foto: Bayern Munich

Bayern Munich se perfila como el gran favorito en este encuentro por su actual nivel e impresionante poderío ofensivo. El equipo dirigido por Hans-Dieter Flick suma un total de 28 partidos oficiales sin conocer la derrota y en 19 de ellos anotó tres o más goles. Robert Lewandowski y Serge Gnabry brillaron en esta labor.

La motivación del equipo ‘Bávaro’ está al tope luego de la goleada por 8-2 que le propinó al Barcelona, mostrando un gran juego colectivo y presión incansable a lo largo de los 90 minutos. Thiago y Leon Goretzka brillan en la mitad del campo, mientras que Joshua Kimmich y Alphonso Davies son aviones como laterales.

Gol de Maxwel Cornet para el 1-0 de Lyon ante Manchester City.

Por su parte, el Lyon buscará un tercer golpe sorpresivo en la Champions League luego de eliminar a la Juventus y Manchester City, ambos equipos candidatos al título. Houssem Aouar y Maxence Caqueret son los puntos fuertes del cuadro francés en el medio, mientras que Memphis Depay, Moussa Dembélé y Maxwel Cornet tentarán aprovechar las ocasiones de gol.

Foto: Lyon

Bayern Munich vs Lyon: alineaciones probables

XI Bayern Munich: Neuer; Davies, Alaba, Boateng, Kimmich; Thiago, Goretzka; Perisic, Müller, Gnabry; y Lewandowski.

XI Lyon: Lopes; Cornet, Marçal, Denayer, Marcelo, Dubois; Caqueret, Guimaraes; Aouar, Depay y Ekambi.

Día, hora y canal del Bayern Múnich vs. Lyon por Champions League

Bayern Múnich vs. Lyon EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Bayern Múnich vs. Lyon, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Qué es el Bayern Múnich?

El Bayern de Múnich​​ es una entidad deportiva profesional de la ciudad de Múnich, Alemania. Fue fundado el 27 de febrero de 1900 por once jugadores liderados por Franz John.​ Es uno de los clubes de mayor prestigio en el mundo, ​ es conocido por su sección de fútbol profesional, que participa en la 1.

¿Qué es el Lyon?

El Olympique de Lyon​ -oficialmente en francés Olympique Lyonnais-, conocido como OL, es un club de fútbol de Francia con sede en Lyon que juega la Ligue 1. Es uno de los equipos más populares y el tercero más laureado en la historia del fútbol francés, con 7 campeonatos de liga.

Estadio José Alvalade

El Estadio José Alvalade es un estadio de fútbol ubicado en Lisboa, Portugal. Es propiedad del club Sporting de Lisboa, que disputa en él sus partidos como local.

¿Qué es la Champions League?

La Liga de Campeones de la UEFA, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

