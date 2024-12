Lionel Messi no renueva: conoce la razón por la cual no hay acuerdo con Barcelona

Mientras que el Larguero, informó casi lo mismo. Por ahora no hay acuerdo. “La intención de las dos partes es llegar a un acuerdo, pero en este momento no lo hay. No solo hay que hablar de dinero. Messi va a aceptar una rebaja de sueldo, pero hay unas cuantas cosas en el contrato de Messi en las que no hay acuerdo. Faltan algunos puntos para que se llegue a ese acuerdo y se firme el contrato”, indicó.