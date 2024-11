Gareca reveló que no la pasó bien cuando jugó con Maradona en Boca Juniors

"Maradona me buscaba mucho. Él iba a buscar al delantero. Fue un momento jod… el mío en Boca. La gente estaba impaciente. Me costó, no fue fácil. El problema de Diego era que te la daba un poquito adelante y me terminaban put… a mí y no a él. Maradona siempre me asistía bien, me dejaba en posición de gol", declaró Ricardo Gareca en "ESPN 360".