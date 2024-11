Gremio descendió en Brasil: de la gloria a la catástrofe en el Brasileirao

El equipo económicamente siempre acabó en números positivos, solo en 2020 con la pandemia selló el año con 29 millones de dólares que sustentan sus números en verde. G remio, por lejos, era de los mejores en ese aspecto pero no corrió la misma suerte a nivel deportivo.

Scolari, campeón del mundo con Brasil en 2022 , dejó el cargo al corto tiempo porque la situación del club era abrumadora. Es ahí cuando llegó Vagner Mancini que dejó América Mineiro y se dejó llevar por el reto de salvar a Gremio: el resultado no funcionó. Peleó hasta la última fecha y no les resultó.

Gremio descendió a la Serie B

Gremio en sus filas tiene nombres resaltantes como: Brenno, medallista olímpico en Tokio 2020, Gabriel Grando convocado a la selección. En la defensa está Walter Kannemann y Geromel, campeones de la Copa Libertaodres 2017, Rafinha ex Bayern Múnich y Vanderson figura brasileña.

En el mediocampo Gremio tiene a Lucas Silva ex Real Madrid, Thiago Santos ex Palmeiras, Matías Villasanti seleccionado de Paraguay y Jaminton Leandro Campaz figura colombiana. En la delantera aparecen nombres como Douglas Costa ex Bayern Múnich, Miguel Ángel Borja cedido de Palmeiras y Ferreirinha, figura de Brasil.