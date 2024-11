Clubes europeos dispuestos a no liberar jugadores para la Copa Africana

Un nuevo dilema se armará en los próximos días con una decisión que se debe tomar de forma inmediata y que podría recalar fuerte en en el continente africano. Los clubes europeos presentaron una amenaza de no ceder a sus futbolistas por el brote de Covid.

La Copa de África está prevista del 9 de enero al 6 de febrero de 2022 en Camerún. La Asociación Europea de Clubes (ECA) amenazó con no liberar a los jugadores por sus temores respecto al protocolo sanitario.

"Por lo que tenemos conocimiento, la Confederación Africana de Fútbol no ha hecho público todavía un protocolo médico y operativo adaptado para el torneo de la CAN, sin el cual los clubes no estarán en disposición de liberar a sus jugadores para el torneo", se lee en el correo electrónico, destinado a la Federación Internacional (FIFA).