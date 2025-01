¡Increíble! De Jong revela cómo se enteró sobre la salida de Messi del Barcelona

El mediocampista de la Selección de Holanda tuvo una entrevista con el diario 'The Guardian' y lo curioso fue que, luego de conversar sobre su futuro, contó como se enteró sobre la salida de Lionel Messi del Barça , en el que admite fue un 'duro golpe' para todos sus compañeros y comando técnico.

“Primero que nada, pensé que no era cierto”, comentó De Jong cuando escuchó que el argentino salía del club. “Estaba recogiendo a mi papá y mi hermano del aeropuerto. Entonces me llegó un mensaje diciendo que 'Messi se va del Barcelona'. Un poco más tarde recibimos indicios de que realmente estaba sucediendo. Al principio no lo puedes creer, a pesar de que hubo rumores durante todo el verano. Pero nunca lo tomé en serio, así que cuando sucedió fue un shock”, reconoce.