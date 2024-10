El futbolista peruano que rechazó oferta del Real Madrid para ir a Sport Boys

El dirigente le ofreció una jugosa oferta para trasladarse a España, pero el 'Tanque de Casma' agradeció la propuesta, excusándose que no quería cruzar el Océano Atlántico para estar lejos de su familia.

Valeriano López (tercero) con la camiseta del Deportivo Cali.

"Fui a buscar a Valeriano López, porque jamás había visto un cabeceador tan extraordinario, pero luego volví por Alfredo. Y no me quejo porque me dio cinco Copas de Europa", dijo Santiago Bernabéu durante una entrevista.