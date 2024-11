Ex compañero de Renato Tapia es acusado de intento de homicidio contra su primo

El comunicado por la Fiscalía de Países Bajos es el siguiente: "El apuñalamiento tuvo lugar después de una fiesta familiar en Abcoude y la víctima, primo del sospechoso, sufrió graves lesiones en una rodilla". Un duro testimonio que perjudican al ex compañero de Renato Tapia con quien compartío en la temporada 2013/14.

Además, Quincy Promes pudo haber cometido este acto de no ser por otros asistentes a la fiesta que evitaron una tragedia. Luego de las declaraciones el futbolista fue puesto en libertad y negó los hechos asegurando que no estaba presente. Pero esto no fue tal así…