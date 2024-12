Cuentan que en la década del 50, el propio Santiago Bernabéu fue a buscar a Colombia al conocido como el 'Tanque de Casma', quien por entonces destacaba en el Deportivo Cali junto a otros dos peruano: Guillermo 'Wily' Barbadillo y Máximo 'Vides' Mosquera. Le hicieron llegar una importante oferta que este rechazo porque "no deseaba estar tan lejos de su familia". Esta decisión cambiaría para siempre la historia del fútbol mundial.

"Fui a buscar a Valeriano, porque jamás había visto un cabeceador tan extraordinario, pero luego volví por Alfredo. Y no me quejo… porque me dio cinco Copas de Europa", dijo tiempo años después el propio Bernabéu.