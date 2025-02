La medida que tomó el DT de Burnley con Oliver Sonne tras disputar importante partido

Oliver Sonne volvió a sumar una nueva fecha sin jugar con el Burnley y se quedó en la banca de suplentes pese a haber sido convocado. Con esta nueva ausencia, ya lleva siete partidos consecutivos sin sumar minutos en la Championship de Inglaterra. El lateral de la selección peruana no ha logrado afianzarse en su posición y de esta forma evidencia que no está pasando un buen momento con su club.

El último partido donde Oliver Sonne vio acción en la Championship fue por la fecha 27, cuando el Burnley igualó a cero contra el Sunderland. El peruano ingresó a los 83' y no tuvo la mejor actuación tras cometer un penal a los 95' que pudo costarle el resultado.

Sin embargo, Oliver Sonne jugó 87' en su debut con el Burnley dejando buenas sensaciones y además, sumó los 90' minutos en la victoria de su equipo ante el Southampton por la FA CUP, no obstante, su buen rendimiento no fue suficiente para ganarse un lugar, ya que en el próximo partido no vio minutos.