Luis Advíncula y sus fuertes palabras previo a partido contra Alianza Lima: "Esta mufa de m..."

El jugador se mostró muy molesto durante su celebración tras el 1-0 parcial de los 'xeneizes', por lo que la prensa argentina quiso saber la razón a fondo de lo que le aconteció al lateral peruano. El popular 'Bolt' no calló ante las cámaras de TNT Sports y dijo su sentir tras su primer gol del 2025.

"Contento, lo venía buscando hace mucho (su gol). El año pasado sé perfectamente que no tuve un buen campeonato. Ahora estoy intentando recuperar la forma. Hoy se me dio de quitarme esa mufa de mie…, así que nada contento porque el equipo ganó y ahora pensar en el martes. A veces hay cosas que en uno en lo personal no te deja rendir como tienes que rendir. Ahora estoy volviendo a ser el jugador que quiero ser. Vengo trabajando desde lo mental… Pensar en el martes que viene un duro equipo", expresó Luis Advíncula a TNT Sports.