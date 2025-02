Las fuertes polémicas del árbitro chileno designado para el Alianza Lima vs Nacional

La Conmebol definió el árbitro encargado del partido entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguaypor la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025 . Se trata de un colegiado chileno que tiene una carrera sumamente controversial , ya que en los últimos años ha recibido numerosas quejas por parte de diferentes clubes sureños, entre ellos la 'U'.

Su nombre es Piero Maza, juez FIFA que incluso se encargó de dirigir la Finalíssima entre Argentina e Italia; sin embargo, en su natal Chile el hombre en cuestión no es muy popular ya que desde el 2018 comenzó con las polémicas. Todas estas llamativas presentaciones hicieron que en el 2022 fuera desvinculado junto a otros jueces por el expresidente de la Comisión de Árbitros, Javier Castrilli .

No obstante, su trayectoria profesional está marcada por diversas polémicas y todo comenzó cuando en el 2018 dirigió un encuentro entre la Universidad de Chile y Everton. La escuadra azul aseguró que terminaron perjudicándolos con decisiones totalmente controversiales y sin sentido, por lo que el juez comenzó a estar en la mira de la prensa.

Piero Maza será el árbitro del Alianza Lima vs Nacional.

Pese a ello Piero Maza siguió arbitrando y en febrero del 2020 protagonizó uno de sus arbitrajes más polémicos durante un cotejo entre Colo Colo y la Universidad Católica. En un punto clave del compromiso, Edson Puch derribó a Leonardo Valencia y se produjo un penal claro, aunque el juez decidió dar tiro de esquina. Al instante lo llamó el VAR y aunque las imágenes fueron sumamente claras él no cambió de opinión.

Tras esta actuación, que se sumó a presentaciones pasadas, la ANFP decidió castigarlo y el mismo Enrique Osses, presidente en aquel entonces de la Comisión de Árbitros, le llamó la atención a nivel público: " La resolución no solo mía, sino de toda la Comisión de Árbitros es que existe un error en la interpretación de Piero, en la evaluación de la jugada inicial y posterior revisando el VAR, porque el tocar la pelota no exime al jugador de que posteriormente haya cometido una falta castigable con lanzamiento penal ".

Piero Maza no solo tiene polémicas en el ámbito local, sino que también a nivel internacional como lo fue en el Preolímpico para Tokio 2020. Durante el partido Colombia vs Argentina el árbitro no pitó un claro penal a favor de los 'cafeteros', lo que generó una enorme controversia en toda Sudamérica.