Liberman sorprendió con duro calificativo sobre Universitario tras derrota ante River: "Que..."

"A River no le sobró nada pero ganó con justicia. Que flojo Universitario. El equipo crema no estuvo a la altura de la gente que colmó el estadio y apoyó hasta el final. Equipo lento, irresoluto y a mi gusto con deficiencias físicas", sostuvo el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

"No puedes presentarte a jugar la Copa Libertadores de América y con la camiseta de Universitario presentando ese físico. Ayer sentí que Universitario en lo físico daba ventajas y no parecía un equipo de Libertadores. La única que tuvo fue de Alex Valera, que me parece que está con cuatro o cinco kilos de más, que Armani lo asfixia. Pero en el mano a mano no podían ganar una y ya no sé si son dificultades futbolísticas o cuestiones técnicas", acotó el periodista durante el programa de YouTube Liberman Martin.