Arbitrará el Bolívar vs Cristal: el polémico juez argentino que estalló cara a cara con jugador

No falta mucho para vivir el partido de Sporting Cristal vs Bolívar en La Paz por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2025. Los 'rimenses' atraviesan un mal momento en la temporada bajo la dirección de Guillermo Farré, pero el elenco de la 'Academia' no es que tenga un mejor presente que los peruanos. En medio de ello, Conmebol determinó la lista de árbitros para el compromiso en el Estadio Hernando Siles.