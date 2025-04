¿A qué hora juega y dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2025?

El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025 dará comienzo a partir de las 19:30 horas locales de Perú y 21:30 horas de Paraguay . Entérate la guía completa de horarios en los demás países.

No te pierdas la transmisión del choque que afrontarán Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada de la Conmebol Libertadores 2025 a través de las señales internacionales de ESPN y la plataforma streaming de Disney Plus.