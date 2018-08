Se viene la lista para los amistosos frente a Holanda y Alemania

Los amistosos ante Holanda y Alemania en Europa están a la vuelta de la esquina, por ello Ricardo Gareca ya cuenta con un plazo límite para dar la primera lista de convocados tras su renovación.

Entre el 15 y 18 de agosto el “Tigre” deberá dar a conocer los jugadores del exterior que tomará en cuenta para los dos primeros partidos de fecha FIFA luego de la participación mundialista.

La base de jugadores no se perderá, pero si algunas sorpresas como la de Ray Sandoval de buenos partidos en Morelia y la posibilidad de un regreso de Cristian Benavente, quien se quedó al margen de la cita mundialista.

El 6 de setiembre en Amsterdan y el 9 ante los “teutones” nos obligará a no pestañar y volvernos a meter en la retina del mundo como una selección compacta que no pierde el estilo de juego. “Estábamos muy concentrados en el Mundial, los amistosos ante Holanda y Alemania no eran temas nuestros, mientras juguemos partidos de nivel, es mejor”, dijo Gareca.