Jugadores de Binacional amenazan con no presentarse al partido ante Sporting Cristal

Sport Rosario no es el único club peruano que vive inmerso en deudas con su plantel. Se le acaba de sumar Binacional, cuyos jugadores no están dispuestos a permitir más abusos de parte de su dirigencia y ya les notificaron que analizan no viajar a Moquegua para enfrentar el próximo sábado a Sporting Cristal.

"En la mañana hemos conversado sobre el tema de las deudas, y la decisión que tome el equipo va a ser respaldada por el 'profe' (Luis Flores). Esperemos no llegar a esas instancias (de no presentarse ante Cristal) y que todo se resuelva en estos días", declaró el atacante Andy Polar a Radio Ovación.

PUEDES VER: La magistral reflexión del arquero de San Lorenzo a la prensa chilena tras el ataque de los hinchas de Temuco

No es el primera vez que el plantel de Binacional vive penurias por las promesas incumplidas de su dirigencia. Antes del partido contra Universitario en Lima, los jugadores no entrenaron 3 días y almorzó dos horas tarde, debido a la demora por pagar el hotel en la capital.

Eso sí, los futbolistas de Binacional no olvidan el partido ante Sporting Cristal. "Un lindo partido el sábado y esperamos que los tres puntos se queden en casa para continuar arriba en la tabla. Confiamos en seguir haciendo una buena campaña", puntualizó.

NO TE LO PIERDAS: Hohberg será convocado por Gareca para los amistosos frente a Holanda y Alemania

Binacional cumple una gran campaña en el Torneo Apertura: es tercero con 20 puntos, a 8 del líder y próximo rival Sporting Cristal.

EL DATO:

Binacional es actualmente quinto del acumulado y actualmente está en zona de clasificación a Copa Sudamericana.