Julio César Uribe respondió a las declaraciones de Christian Cueva [VIDEO]

El rendimiento actual de Christian Cueva y su presencia en la selección peruana es uno los grandes temas que ha encendido el debate en las últimas semanas. Julio César Uribe fue uno de los primeros que ingresó al tema y parece que su comentario no le cayó bien al jugador del Krasnodar.

"Entiendo su malestar. Derrepente él no ha leído o no ha visto el programa y ha sido informado por gente que destila veneno. En función de ello, él ha respondido. A mí, particularmente, no me afecta porque en todo momento hemos reconocido y coincidido que es muy buen jugador y que se le pide más por sus cualidades en todo momento", explicó Uribe en el programa de Fox Sports Radio Perú donde es panelista.

El 'Diamante' había indicado que Cueva es jugador influyente más no determinante en la Bicolor. "Solo jugó tres partidos de 18 (con la selección peruana). ¿Para ti es una buena estadística? Fue importante para el equipo, pero no determinante", expresó hace unos días. Uribe decidió aclarar lo dicho.

"No es un jugador determinante pero sí influyente. Ojo, entre determinante e influyente hay diferencias también. De ahí, cuando él dice que me ha tocado tenerlo un tiempo dirigiéndolo, mi concepto no ha cambiado. Ratifico lo que he dicho de él: es un buen jugador y que es buena persona. Le ha dado una connotación que para nada ha sido mi intención en el sobreentendido".

"En un país donde el conflicto es el común denominador en el día a día, responder con el hígado es una muestra de inmadurez y de falta de inteligencia. Y yo, lo único que no puedo hacer, es demostrar esas dos cosas", expresó.

EL DATO

Desde su partida de Sao Paulo hacia el Krasnodar, el rendimiento de Christian Cueva ha bajado considerablemente: fue uno de los puntos flancos ante Holanda y Alemania.