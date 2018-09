Juan Carlos Oblitas confirmó preocupación de Ricardo Gareca por poca continuidad de Trauco, Flores y Cueva

A poco más de tres semanas para que la Selección Peruana dispute la jornada de partidos amistosos ante Chile y Estados Unidos, Juan Carlos Oblitas confirmó una de las preocupaciones que aqueja a Ricardo Gareca, información que anunció Libero hace unos días.

La continuidad de, hasta, cuatro elementos titulares del once de la Selección Peruana es el dolor de cabeza más grande para el ‘Tigre’ Gareca, y es que, a pesar de tratarse de duelos preparativos, la intención del comando técnico es hacer fuerte al equipo y aprovechar para la dureza de los oponentes.

Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la FPF, confirmó que el poco rodaje de Miguel Trauco, Christian Cueva, Edison Flores y Renato Tapia con sus clubes, mantiene intranquilo a Ricardo Gareca, lo que nos pondría en desventaja ante la Selección de Chile.

“Los jugadores están mortificados por las derrotas, ellos saben que pueden dar más. A mí no me preocupa mucho el equipo. Lo que me preocupa es que hay jugadores sin continuidad, como Trauco, Cueva, Flores y Tapia”, sentenció Juan Carlos Oblitas a 'El Comercio'.

Miguel Trauco es de los que menos oportunidades tuvo en el año, la última vez que jugó con Flamengo fue el 12 de agosto ante Cruzeiro. Sólo estuvo presente en 3 de las 23 fechas del Brasileirao de esta temporada.

En cuanto a Edison Flores, después del Mundial, el ‘Orejas’ no tuvo otro partido más que con la selección nacional ante Alemania. Mientras que, con su exclub, Aalborg, jugó por última vez el 13 de mayo, pues con Morelia no ha tenido oportunidad de debutar.

Por su lado, Christian Cueva tiene más minutos con el Krasnodar, sin embargo, no logra ser incluido en el once titular, y desde que llegó a la Premier League de Rusia (fines de julio) no ingresó al campo desde el inicio.

Finalmente, Renato Tapia es de los que más preocupa, pues no fue incluido en la última fecha de partidos, tras quedar lesionado luego del Mundial Rusia 2018, sin opciones con el Feyenoord.

EL DATO

Edison Flores quedó fuera de la convocatoria de Morelia para este fin de semana, tras no recuperarse de la lesión que tuvo con la Selección Peruana.