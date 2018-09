Juan Carlos Oblitas aclara hasta cuando se queda en la FPF

A pesar que algunos anunciaron el final del vínculo entre Juan Carlos Oblitas y la FPF estaba dada, el Director Deportivo se ha encargado de dejar en claro que cumplirá su contrato con la federación, sin embargo, no se atreve a revelar si luego continuará en su cargo.

“Mi contrato termina el 31 de diciembre y recién ese día voy a definir si me quedo o no. Solo vivo el día a día, ya no me proyecto como cuando era más joven”, enfatizó el ‘Ciego’ a ‘El Comercio’. Además, reconoció que el tema de los audios que involucran al presidente de la FPF, Edwin Oviedo, debilitó a la federación.

Frente a la convocatoria para los partidos en octubre, Oblitas aclaró que no se repetirán las mismas fallas que en el último llamado, por lo que tomarán las precauciones con varios días de anticipo, a pesar de no ser un llamado oficial.

“Quiero aclarar algo: Ricardo nos ha pedido mandar 24 cartas al exterior, para tener el permiso de 24 jugadores. Así evitamos los problemas de permisos que tuvimos con Callens una vez y hace poco con Benavente. Pero ese no es el llamado oficial”, explicó.

En cuanto a Jean Pierre Rhyner aseguró que, “no está apto para jugar por la selección. Él ha llevado sus primeros papeles a la FIFA, y ahora le han pedido algunos documentos más, tengo entendido. Hasta donde sé, él quiere ser visto en Perú”, dijo.

Además, no podía dejar de opinar sobre los partidos amistosos en Europa, donde no se pudo sacar resultados positivos. “El partido de Holanda ya lo teníamos pactado, el partido de Alemania se manejó entre federaciones y creo que nos equivocamos en la fecha. Lo ideal era, quizá, lo que hicieron selecciones como Argentina y Brasil”, expresó.

EL DATO

Para Oblitas, Luis Advíncula tiene posibilidades de llegar a un mejor club para la próxima temporada. “Su posición tiene mucha demanda en Europa”, dijo.