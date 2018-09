Jean Pierre Rhyner no responde a la FPF y alarga su posible convocatoria a la selección peruana.

Jean Pierre Rhyner quiere jugar por Perú la Copa América y las Eliminatorias; sin embargo, en las últimas semanas, no ha respondido las llamadas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), estancándose el proceso de documentación para que sea convocado por Ricardo Gareca.

Como se recuerda, Jean Pierre Rhyner envió un documento a la FIFA, pidiendo autorización para jugar por Perú. El máximo ente que rige el fútbol ya le habría respondido. “La FIFA ya le respondió a Rhyner. Le han pedido más documentación. Mientras no los presente, aún no puede jugar por la selección”, nos indicaron en la Videna.

El jugador del Grasshopper de la Liga Suiza, tiene que presentar un documento donde indica que renuncia a la selección de Suiza, mientras no la presente, su posible llamado no se dará. Incluso, se supo que no ha respondido las llamadas y mensajes que le mando la FPF.

Como se sabe, Ricardo Gareca ya mostró su interés en llamar al jugador de 21 años a quien considera un futbolista que puede entrar en el recambio generacional en la selección peruana.

EL DATO

Pese a que la selección de Honduras confirmó en sus redes sociales el amistoso ante Perú el 16 de septiembre, la FPF negó el encuentro y que aún no es confirmado.