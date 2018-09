Juan Carlos Oblitas: "No comparto que se aumente a 18 la cantidad de equipos y se lo he dicho a Oviedo" [VIDEO]

Juan Carlos Oblitas es fue y uno de los pilares para que la selección nacional haya tenido el impulso necesario para reponerse al difícil inicio de Ricardo Gareca y así clasificar al Mundial de Rusia 2018. El propio 'Tigre' confesó que el apoyo incondicional del 'Ciego' fue fundamental para el proceso.

Sin embargo, el ex técnico de la Bicolor en las eliminatorias rumbo a Francia 1998 indicó - en una entrevista a Directv - que no piensa limitarse netamente a la selección sino que la Federación Peruana de Fútbol adopte un papel más protagónico a fin de recuperar nuestro alicaído torneo local.

"Uno de los objetivos era que yo me había trazado, y lo digo así a título personal, era tratar que la Federación (Peruana de Fútbol) trabaje e influya en mejorar el campeonato nacional. Y ahí estamos fallando todos", expresó.

"La selección absoluta sostiene todo este trabajo que hace Ricardo (Gareca) con su gente, pero el tema es si esta sostenibilidad con el tiempo va a dar resultados. Para eso necesitamos que el campeonato sea mejor", concluyó.

Otro de los grandes temas es el estado de los recintos deportivos. Algunos de ellos fueron sancionados por la Comisión de Licencias - ente encargado de velar los estándares exigidos por la FIFA - quién no permitió, por ejemplo, que se siga utilizando el césped sintético de Cutervo así como el de Héroes de San Ramón de Cajamarca.

"Ya tendríamos que estar todos pensando en canchas de muy buen estado. No hemos mejorado. Hay clubes que con el tiempo de licencias se han flexibilizado las cosas y esto no pinta bien. Seguimos con estadios en un muy mal nivel. El otro día, vi un partido en el Monumental, y no podía entender, cómo si el Monumental ha estado parado tanto tiempo la cancha estaba en ese estado. Es algo irracional", detalló.

Finalmente, tras ser consultado sobre si se podría subir a 18 la cantidad de equipos a Primera División, Oblitas respondió con un rotundo "No, yo no comparto. Y te lo puedo decir porque se lo he dicho a Edwin. Sino ves (mira) al 80% de los equipos (situación económica y logística)", concluyó.

EL DATO

Juan Carlos Oblitas asumió el cargo de Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol en el año 2015 y fue uno de los que nominó y convenció a Ricardo Gareca para que asuma la selección peruana.