Selección Peruana: Pedro Aquino quedó impresionado con el juego de Toni Kroos

El volante nacional Pedro Aquino, quien fuera uno de los más regulares de la Selección Peruana durante la gira europea, se llevó grandes impresiones de los rivales y aseguró que durante el juego ante Alemania más de un elemento 'teutón' le dejo impresionado, en especial uno al que sigue y admira.

"A mí me gustó mucho como juega Toni Kroos, es un jugadorazo, uno de los mejores de su país", señaló el volante del León de México para RPP, pues como se sabe Aquino tuvo un duelo aparte con el mediocentro del Real Madrid en el amistoso que Perú cayera 2-1.

En tanto, el ex Sporting Cristal confesó que viene trabajando arduo para agregarle gol a su juego, una característica fundamental para que explote y pueda dar el gran salto a una mejor liga en un mediano plazo. "Lo vengo hablando mucho con mi representante, me comenta que para ser más completo me falta el gol y estoy tratando de sumarle eso para ser más completo y crecer", manifestó.

De otro lado Pedro Aquino ya entrena en el León con miras al duelo frente al Santos Laguna, este domingo por la novena jornada del Apertura de México.