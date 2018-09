Técnico del Puebla se refirió al presente de Anderson Santamaría en la Liga Mx

Todo hacía presagiar que después del periplo de la selección peruana en la Copa del Mundo Rusia 2018 - a pesar de la pronta eliminación - el presente de los elementos nacionales cambiaría radicalmente para bien, pero ese no fue el caso de Anderson Santamaría.

Desde su llega de Rusia, el rendimiento del central peruano bajó considerablemente a tal punto de cometer dos penales un cotejo. Esto generó que el entrenador del Puebla, Enrique Meza, decida enviarlo al banco de suplentes, lugar donde ha estado - en gran parte - en las últimas semanas. Incluso se especulaba una posible venta ante la incomoda situación que estaría pasando.

Sin embargo, todo ello quedó disipado tras las declaraciones Meza. El técnico mexicano aclaró con la situación de Anderson Santamaría, a quién considera una de las piezas fundamentales del equipo.

"Llegó del Mundial, venía un poco afectado. Intentamos que jugara, y no salieron bien las cosas, pero ahora está en mejores condiciones. Tengo que pensar en cómo enfrentar al Querétaro y debo de hacerlo con el mejor Puebla posible. Entonces, a manera de eso, no puedo todavía dar mi alineación, porque faltan tres días, pero (Anderson Santamaría) está cerca de jugar", exclamó.

Sobre el posible cambio de liga del ex jugador del León de Huánuco, Meza detalló que aún no ha sabido noticias sobre ello. "No lo sé, yo no soy el dueño del Puebla, eso solo lo sabrán los directivos", declaró y, a su vez, detalló que recuperarán el terreno perdido en el torneo doméstico. "Los resultados de visita no han sido buenos, pero estamos encontrando una buena forma de jugar y eso nos tiene motivados como para buscar el mejor de los resultados".

EL DATO

Anderson Santamaría - por decisión técnico - no estuvo considerado para los últimos tres encuentros de la Liga Mx.