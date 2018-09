Ricardo Gareca no está cómodo por la poca continuidad de jugadores claves de la Selección Peruana

Muy preocupante. Ricardo Gareca tiene que echar mano a futbolistas que no juegan o tienen poca participación en sus clubes para sumarlos al titularato la selección nacional. Esa falta de ritmo se hace sentir en el equipo de todos, especialmente, cuando se enfrenta a selecciones de primer nivel como Holanda y Alemania.



El “Tigre” está sumamente preocupado. Pensó que luego del Mundial sus pupilos elevarían su nivel y tendrían mayor protagonismo en sus clubes. Pero ha pasado lo contrario. Sus referentes, aquellos que brillaron en las Eliminatorias, el repechaje, la gira previa y el Mundial, juegan poco o casi nada y en esas circunstancias sus aportes son insuficientes para el equipo de todos.



Miguel Trauco entra a ratos en Flamengo, Renato Tapia es suplente de lujo en Feyenoord, Christian Cueva no se asienta en Krasnodar y André Carrillo aun no muestra su mejor versión en el AlHilal.



También alarma el caso de Edison Flores quien no juega desde el Mundial debido a que demoro en encontrar nuevo equipo. En Morelia debería marcar diferencias.



Si los mencionados líneas arriba empiezan a ganar minutos en sus clubes, Gareca podrá respirar tranquilo ya que podrá contar con futbolistas con alto nivel competitivo para la selección.

Miguel Trauco (No juega desde: 10/03/2018)

No tiene respaldo del comando técnico de Flamengo y juega de rato en rato. En diciembre cambiará de club.

Christian Cueva (No juega desde: 01/09/18)

Antes del Mundial no gozaba de continuidad en Sao Paulo. Ahora está en el Krasondar y es suplente.

André Carrillo (No juega desde: 31/8/2018)

Tras el Mundial, dejó Portugal y se fue a préstamo al Al Hilal de Arabia Saudita. Solo suma 1 partido.

Edison Flores (No juega desde: 13/5/2018)

Luego de Rusia estuvo en la reserva del Aalborg. Ahora está en México y no suma partidos.

Renato Tapia (No juega desde: 26/8/2018)

Quedó fuera de los amistosos ante Holanda y Alemania por lesión. Tiene poca continuidad en el Feyernood.