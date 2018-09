Selección Peruana: Conoce a todos los jugadores de venas blanquirrojas en el extranjero

Tras el Mundial, la expectativa por saber con cuántos futbolistas íbamos a contar en el extranjero aumentó. Esté o no dentro del universo de convocables de Ricardo Gareca, la exposición de La Blanquirroja en Rusia 2018 iba a ser una vitrina importante. Cerrado el libro de pases en Europa (el pasado 31 de agosto) es momento de hacer el recuento.

André Carrillo, Luis Advíncula, Pedro Aquino y Paolo Guerrero fueron los mejores valores que se destacaron en el equipo del “Tigre” y tomaron decisiones que los benefician en lo económico y deportivo.

También pasó lo mismo para los que tuvieron un menor rendimiento como Edison Flores y Christian Cueva, que fue el fichaje más costoso de un peruano en el extranjero gracias a los US$ 9 millones que desembolsó el Krasnodar (Rusia) al Sao Paulo (Brasil).

Pero, sin duda, el lateral Luis Advíncula fue el que mejor aprovechó el “Fenómeno del Mundial” al dar el salto a La Liga española -Top de Europa- de la mano del Rayo Vallecano. El “Depredador”, por su parte, hizo un negocio redondo al dejar el Flamengo y elegir al Inter de Porto Alegre como su nuevo club. Sin embargo, la sanción no le permitirá jugar hasta mediados de abril de 2019. En tanto, la “Culebra” fue criticado por aceptar al Al-Hilal de Arabia Saudita. No obstante, Carrillo tiene lo que no tenía en Watford, y eso es continuidad.

El mercado no fue mezquino para los futbolistas que no llegaron a participar en la Copa del Mundo: Claudio Pizarro regresó al Werder Bremen (Alemania), Carlos Zambrano terminó en el Basilea (Suiza) y Carlos Ascues emigró al Orlando City (EE.UU.), donde comparte vestuario con otro compatriota: Yoshimar Yotún. A continuación te mostramos la relación completa de los 39 jugadores peruanos que se desempeñan fuera de nuestras fronteras.