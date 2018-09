¡Disparó el 'Chorri'! Roberto Palacios habló de la actualidad de Christian Cueva

La actualidad de Christian Cueva en la Selección Peruana no es de las mejores. Últimamente 'Aladino' no ha estado teniendo un buen rendimiento por lo que ha sido blanco de duras críticas. Una de ellas fue de Julio César Uribe y ahora fue el turno de Roberto Palacios quien expresó su punto de vista.

“Lo mejor que le puede pasar a un jugador que fue a un Mundial es tener una sombra (alguien que lo pueda reemplazar). La idea es que no se sientan cómodos”, declaró Roberto Palacios para Fox Sports Perú.

El 'Chorri' es un referente para hablar de Perú. El exjugador de la selección, agregó lo siguiente: "Hay grandes jugadores como Paolo y Farfán. El mismo Advíncula. Cueva, con lo que hizo en su momento, pero pasa un momento complicado. Es normal, porque puedes llegar a saturarte”, mencionó el 'Chorri'.

Roberto Palacios coincidió con Julio César Uribe en que Christian Cueva es un buen jugador pero que puede dar mucho más aún: “Es un buen jugador. En cualquier momento te puede desequilibrar. Tiene buen remate desde fuera del área. Pero todavía tiene tiempo para seguir demostrando. No lo apresuremos”, concluyó Roberto Palacios.

Hace un par de días, Julio César Uribe mencionó que "Cueva no es un jugador extraordinario", lo que encendió la polémica en torno a la selección. El jugador del Krasnodar ruso respondió diciendo que "No soy extraordinario ni soy malo, pero siento que soy bueno y útil, y le sirvo al fútbol, a la vida y a mi familia. Yo no me creo más que nadie, pero tampoco menos”.