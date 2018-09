Phillip Butters y Tigrillo Navarro respaldan a Julio César Uribe en polémica con Christian Cueva [VIDEO]

El cruce de palabras entre Julio César Uribe y Christian Cueva ha alborotado al ambiente futbolístico en el país. El ex entrenador de la selección peruana concluyó que - para él - 'Aladino' no cumple los requisitos para ser considerado un jugador extraordinario. Esto generó la respuesta del jugador del Krasnodar, quién no dudó en disparar hacia el 'Diamante'.

Esta coyuntura fue comentada por Phillip Butters y Carlos Alberto Navarro. Ambos coincidieron que Cueva exageró en la réplica hacia Uribe.

"Yo vi toda la carrera de Uribe y he visto toda la carrera de Cueva. Yo creo que Cueva no estaría en el lote de suplentes de Uribe. Derrepente estoy exagerando: en esa época no llegaba a la preselección", expresó Butters en Exitosa.

Por su parte, Navarro señaló que el único pecado que cometió Uribe fue el querer conceptualizar el término extraordinario. "Lo que ha precisado Julio César es que el concepto de extraordinario le quedaba muy grande a Cueva. Eso fue lo único que hizo. Si está (Uribe) como opinando de fútbol tiene todo el derecho. No necesariamente debiste ser menos para decir que dicho jugador no es extraordinario. En cuanto a la condición individual de Julio César Uribe no tiene discusión. Los pones en una balanza y Julio se queda en el piso sin que se mueva el platillo".

No obstante, para Butters el trasfondo del asunto sería los orígenes del ex mediocampista de la selección peruana. El comunicador indicó que se intenta personalizar y centrar la polémica en Uribe.

"Lo que pasa es que a la gente le cae mal Uribe porque es un negro inteligente y exitoso. Ese es fondo del asunto. En este país lo que se quiere es que el negro sea humilde a la prepo. Acá se está por personalizar la bronca que le puedan tener a Uribe, y porque además es del Cristal. El concepto real es en estas circunstancias el fútbol peruano tiene grandes jugadores, salvo Paolo. Y en esa época Guerrero fácil agarraba banca. Y Jefferson Farfán no hubiese tenido tiempo de ningún desliz. A la primerea lo botaban y no regresaba más. 'Cachito' Ramírez ha sido mucho más jugador que Jefferson Farfán".

Finalmente, Butters le realizó al Tigrillo una enigmática pregunta. "¿Qué te parecería si comparo a Edison Flores con César Cueto?", a lo que Navarro contestó con un sarcasmo "¿A quién? ¿A quién? No... no se puede".