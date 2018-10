Paolo Hurtado indicó que el partido ante Chile será tomado con mucha responsabilidad [VIDEO]

Paolo Hurtado debe de ser el jugador peruano que mejor momento pasa en la actualidad. La migración de liga que tuvo de Portugal hacia Turquía no ha afectado su rendimiento, por el contrario, ha sabido limar sus deficiencias y hoy es pieza fundamental del Konyaspor.

"Contento por todo lo que me está pasando en Turquía y ahora llegar a la selección y seguir haciendo las cosas bien. Es un buen partido, un buen espectáculo (ante Chile). No conseguimos ganarle por errores nuestros, pero ya está, ahora estoy en la selección y pensando en la selección. Medel es un gran jugador pero no solo él, sino todo Chile".

'Caballito' indicó que el partido Chile será tomado con la responsabilidad del caso. "Es un partido amistoso pero que se toma con mucha responsabilidad, creo que cuando uno llega a la selección no piensa en que hay partidos amistosos sino para conseguir buenos resultados y así ir mejorando. Vamos a trabajar para conseguir un buen resultado".

Finalmente, levantó los ánimos a pesar de las dos derrotas que acumula la 'Bicolor' tras caer ante Holanda y Alemania en los dos últimos amistosos internacional que disputó el equipo de Ricardo Gareca. "Siempre es bueno llegar a la selección y encontrarse con amigos. Yo contento de estar aquí. La selección siempre piensa en ganar", concluyó.

EL DATO

Paolo Hurtado emigró hacia el exterior en la temporada 2012: Alianza Lima lo vendió al Pacos de Ferreira de Portugal.