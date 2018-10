Comerciantes Unidos perderá por WO ante Unión Comercio.

Comerciantes Unidos vive un momento muy complicado en la presente temporada. Se encuentra último en la tabla acumulada con 31 puntos, a 10 del penúltimo, y a esto se le suma un nuevo obstáculo, la derrota que sufrirá ante Unión Comercio por deudas.

El vicepresidente de la ADFP, Héctor Ordóñez, confirmó la automática derrota de los cutervinos. "Lamentablemente la FFP le ha entregado un pago a cuenta a algunos clubes y sabiendo que Comerciantes Unidos ha tenido todo un año de pérdidas por localía, no se le haya beneficiado con ese pago a cuenta, el tema Comerciantes Unidos ha sido manejado de una manera no idónea", declaró Ordoñez para Radio Ovación.

Además, el dirigente señalo también como responsable a la FPF por no proveer la ayuda necesaria a Comerciantes. "El club tiene que tener una responsabilidad y también de la FPF por no saber manejar esta situación y lo agrava cuando entrega dinero a algunos clubes y no a Comerciantes, le cortaron la cabeza ahora cuando no debieron permitirle que suba a Primera si su estadio no rendía las condiciones y los mismo deben hacer con los que van a ascender".

Finalmente, Ordoñez aclaró que Comerciantes no se encuentra descendido. "No soy comisión de justicia, pero este este sería el primer walk over, no es descenso automático. Ya se le comunicó a Conar, comisarios, a Comerciantes y Comercio, que no hay partido".