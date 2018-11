Reimond Manco habló sobre su futuro: Sport Boys, Alianza Lima y la Selección Peruana

Pese a no ser titular indiscutible en Unión Comercio, Reimond Manco ofreció uno de los mejores años de su carrera con buenos números: 4 goles y 7 asistencias en el Torneo Descentralizado 2018.

Ahora bien, el futbolista de 28 años aclaró que no seguirá en Unión Comercio y uno de los clubes que más interesado está en Manco es Sport Boys. "No tengo nada definido, tengo un par de opciones concretas pero no hay nada definido", afirmó a 'Radio Ovación'.

Preguntado concretamente por 'La Misilera', Reimond Manco acotó: "El Callao es mi zona, he pasado parte de mi vida ahí, mi mamá es 'chalaca', motiva mucho jugar ahí. Han habido conversaciones pero no hay nada cerrado, tengo buena amistad con Johan Vásquez pero hay muchos factores que tienen que darse para poder llegar a Boys".

Aunque no es hoy opción, Reimond Manco nunca se olvida del club de sus amores: Alianza Lima. "A mí siempre me va a seducir Alianza pero lastimosamente cuando las cosas son de una sola parte no funcionan, a mí nadie me ha llamado", sostuvo.

Elogiado por Nolberto Solano, asistente técnico de la Selección Peruana, el volante peruano mostró su ilusión. "La selección siempre va a estar en mis planes pero jugar en provincia juega en contra por el tema mediático. Independientemente de eso, si uno hace bien las cosas siempre va a estar en la órbita de la selección", sentenció.

EL DATO:

Reimond Manco aseguró que su futuro ya debe estar definido antes de fiestas.