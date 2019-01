'Chalaca' Gonzáles: "Cuando fui entrenador de la Sub-20 pagué pasaje y almuerzo a mis jugadores" [VIDEO]

El ex entrenador de la selección peruana Sub-20, César Gonzáles, se manifestó acerca de la temprana y sorpresiva eliminación de la 'Bicolor' en el Sudamericano Chile 2019.'Chalaca' resaltó todo el apoyo que recibió el cuadro dirigido por Daniel Ahmed, no obstante, indicó que no halló dentro del esquema establecido por el 'Turco' algún patrón de juego que pueda resaltarse.

"Yo he tenido (dirigido) dos selecciones Sub-20 y no tuve suerte. Era otros tiempos. Ahora hay más apoyo. Todo excelente y he estado feliz por todas las comodidades que ha tenido un equipo peruano", expresó.

"El profesor (Daniel) Ahmed dijo que él está haciendo un proceso y no es así. El proceso termina con la Sub-20 porque después pasas a ser jugador profesional [...] Quiero centrarme en la convocatoria y considero que habían mejores jugadores", añadió.

Luego de esta última afirmación, 'Chalaca' indicó que hay que buscarlos y citó los casos de Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. "Yo estoy seguro (que hay un universo de jugadores). Un día tuve la suerte de ir una final de un interescolar y lo descubrí a Paolo Guerrero, Marco Valencia. Al 'Loco' Vargas lo descubrí en una 'pichanga' al igual que a Farfán y Guerrero. Entonces hay que pasar por convocatoria. No está bien hecha", expresó.

"(El equipo de Daniel Ahmed) No jugaba a nada. Yo veía los partidos y no vi un sistema, una idea de juego, no hubo replanteo. No hubo nada. Incluso pudimos ser goleados. El equipo no anduvo", disparó.

Finalmente reveló un hecho que se mantuvo oculto durante todos estos años. "Yo les daba el pasaje y el almuerzo a mis jugadores. Entrenaba una vez por semana. Pregúntale a Farfán, Guerrero, Rodríguez, Penny, Labarthe y a muchos más. Era parte de mi labor y solo los tenía cada 10 y 15 días. A veces ni siquiera habían tomado desayuno cuando iban a entrenar a las 3:00 de la tarde. Eso me pasó con la selección Sub-20 del 2001", concluyó.

ENTREVISTA: Inicia 1:07:39