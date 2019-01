Bryan Velarde defendió a Daniel Ahmed tras eliminación de Selección Peruana Sub-20

La Selección Peruana Sub-20 regresó la tarde de ayer a Lima tras la temprana eliminación en el Sudamericano de la categoría que se realiza en Chile. El entrenador Daniel Ahmed recibió las críticas por la triste cara que mostró la ‘Bicolor’, pero Bryan Velarde, uno de sus dirigidos, salió en su defensa por el trabajo que se ha venido realizando de cara al torneo que disputaron.

“La gente puede hablar muchas cosas, pero no sabe cómo es el trabajo. El profesor Ahmed es un profesional muy capacitado, por las experiencias he aprendido mucho. Lamentablemente no se dio la clasificación al hexagonal. Nosotros trabajamos para eso, pero los errores nos costaron caro”, explicó el defensa de Universitario, quien fue uno de los más regulares en el torneo.

Además, Bryan Velarde fue uno de los jugadores que ha tenido minutos en la Primera División y explicó detalles de lo que intentó buscar en la Selección Peruana Sub-20. “Bueno, yo tuve la fortuna de haber jugado partidos junto a Alberto Rodríguez y Aldo Corzo. De ellos adquirí cierta experiencia, que traté de plasmarlo en la selección”, añadió el defensa central en entrevista con Ovación.

Finalmente, sobre la participación, que terminó con la eliminación de combinado peruano, Bryan Velarde analizó: “Todos los equipos fueron muy difíciles. Paraguay fue el más duro, nos sabían jugar muy bien. En el juego aéreo fueron fuertes”. Ahora, todavía existe la duda de si Daniel Ahmed seguirá al mando de Perú Sub-20, pero recordemos que el argentino lidera el proyecto centenario.