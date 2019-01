Juan José Oré sobre la selección peruana Sub-20: "Tuvimos muy poco carácter"

El fracaso de la selección peruana Sub-20 en el Sudamericano de la categoría ha causado un gran revuelo. La expectativa creada por la plantilla de Daniel Ahmed, por el desempeño en los amistosos, terminó siendo una cruda y dura realidad.

La 'Bicolor' no pudo sostener su juego y cayó ante las selecciones de Paraguay, Ecuador y Argentina, pero lo alarmante no fueron las caídas, sino la poca capacidad colectiva, física y mental que mostraron los seleccionados por el 'Turco' para el certamen internacional.

"No conozco a una selección que haya trabajado tanto tiempo, son chicos con experiencia y es preocupante, teníamos la ilusión y no rindieron como se esperaba. tuvimos muy poco del carácter que se necesita, ir a lucha y pelear cada pelota. El técnico tiene que transmitir ese carácter y actitud. También se refirió a la idea de juego de los dirigidos por el técnico argentino: "debieron tener una idea de juego y no solo una, sino varias de acuerdo al rival", expresó Juan José Oré a Radio Ovación.

El ex entrenador de la selecciones nacionales Sub-15 y Sub-17 confesó no entender los argumentos de Daniel Ahmed tras la caída final ante Argentina. "Yo no entiendo cuando dices ser formador y entrenas equipos mayores; el formador debe tener vocación y trabajar siempre en menores. La formación viene de abajo y en la sub-20 son jugadores profesionales, se supone que deben tener un objetivo claro; estás saliendo de la juventud y estás pasando a ser un jugador mayor", añadió.

Finalmente, criticó la ausencia de Daniel Ahmed en el país - no arribó con la delegación peruana - así como a las políticas de los clubes de Primera y Segunda División para los trabajos formativos en menores.

"Yo, como técnico, soy el primero que tiene que bajar del avión y dar la cara [...] aquí hay clubes que todavía se niegan a invertir en menores porque lo ven como gasto, son los que tienen que trabajar y poner el pecho, ya que los chicos son su patrimonio", concluyó.