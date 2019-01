Pedro Gallese develó una razón fundamental por la que dejó el Veracruz de México

Llega a Alianza Lima con el hambre de recuperar la continuidad que le fue esquiva en el último tiempo en México pero consciente de que, más allá de ser el arquero titular de la Selección Peruana, en Matute no tiene un puesto asegurado. Pedro Gallese afirmó que el dorsal número 1 le corresponde a Leao Butrón y que regresó al Perú con la consigna de pelear por títulos.

"Leao es un gran arquero, no la voy a tener fácil pero la competencia va a ser bonita para los dos. Estamos para sumar y para ayudar a Alianza Lima para que salga adelante. ¿Qué número usaré? Aún no tengo el número. El '1' se respeta, es de Leao Butrón. Le tengo bastante respeto y admiración, por eso yo lo llamé, le dije que estaba en comunicación con Alianza y que podía ir. Me dio la bienvenida y me dijo que iba a ser bonito que esté en Matute", expresó 'San Pedro' en RPP Deportes.

En otro momento, explicó otro de los motivos por los que retornó al país. "Quería nuevos aires, volver a luchar por campeonatos. Es cierto, estar jugando allá (en México) es otro nivel pero sentía que dos años peleando la baja era incómodo. Por ahí siempre te comes dos o tres goles por la situación del equipo", continuó.

De otro lado, anunció que Alianza tiene opción de compra de su pase tras la finalización del préstamo. "Alianza tiene opción de compra, eso ya lo vio con Veracruz directamente, no me metí en eso. Eso es tema de ellos. Yo vengo a competir y aprovechar la Libertadores para poder estar en la consideración del profesor Gareca (de cara a la Copa América)", puntualizó.

EL DATO

Este será el quinto equipo de Gallese en su carrera, tras Atlético Minero, San Martín, Juan Aurich y Tiburones Rojos de Veracruz.