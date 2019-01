Padre de Emile Franco: "Mi hijo sufrió marginación y exclusión durante su formación"

Uno de los grandes problemas que se pudo identificar en la selección peruana que disputó el Sudamericano Sub-20 Chile 2019, fue el biotipo y formación técnica de los nuestros a comparación de los rivales.

Este panorama fue un punto que nos desfavoreció durante los pasajes más importantes de los duelos que sostuvo la 'Bicolor' ante Uruguay, Paraguay, Ecuador y Argentina. En los últimos cotejos se pudo equiparar las acciones, sin embargo, la resistencia física nos pasó factura.

Pero ¿Qué es lo que pasó? ¿Faltó preparación? ¿Falta de trabajos en menores? Es de conocimiento público que muy pocos clubes de Primera y Segunda División ven como un "gasto", más no "inversión", el reforzar los trabajos en las canteras. Esto, obviamente, nos causa una gran desventaja al momento de competir con el resto de países.

Emile Franco, portero de Sporting Cristal, fue uno de los puntos altos de la selección peruana. El joven portero demostró con creces que si se le otorga la posibilidad de atajar en Primera División, puede responder debido a las condiciones mostradas en el certamen internacional.

No obstante, según confesión de su padre Pedro Franco, el camino que recorrió Emile fue muy difícil a tal punto de ser marginado. "Él sufrió marginación y exclusión durante su formación", confesó. Sin embargo, el progenitor de Emile resaltó la fuerza interior que sacó el juvenil de los 'celestes' durante este periplo.

A su vez, pidió no tocar el tema con Emile, quién nunca le reveló la situación debido a que él pugnaba con ganarse un sitio en base a esfuerzo. Finalmente, Pedro Franco pidió serenidad respecto a la eliminación de la selección peruana Sub-20 en el Sudamericano: resaltó las cualidades de Daniel Ahmed a nivel profesional y personal.

Ese breve periodo que Emile fue marginado, lo ayudó a ser fuerte (resilence). Él nunca me dijo nada pero yo me di cuenta cuando iba a verlo entrenar. Hablé con los directivos e inmediatamente corrigieron la situación. No importa dónde fue.