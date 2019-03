Multicampeón nacional con Alianza Lima vive drama de no tener equipo [VIDEO]

Años atrás muchos equipos lo deseaban en sus filas, hoy en día se encuentra sin club y a la espera de una oferta formal para poder desempeñarse en el deporte que más ama: el fútbol. Junior Viza fue multicampeón con Alianza Lima, club donde tuvo grandes temporadas y que le permitió salir al extranjero.

Pero la actualidad de Viza no es de las mejores ya que tras su frustrado pase a Alianza Universidad, 'Cuchara' espera firmar pronto por algún club de la Liga 1 o de la Liga 2 para demostrar que puede seguir regalando grandes jugadas y goles.

"Es un momento difícil. Anteriormente nunca me había pasado de estar ya marzo y todavía no estar con ningún equipo. De repente no haber hecho una buena pretemporada como tu dices, pero gracias a Dios y a la Agremiación, a partir de enero ya hemos estado trabajando, haciendo una pretemporada. Hemos hecho unos partidos amistosos así que es como si hubiéramos estado en un equipo", declaró el futbolista de 33 años para Gol Perú.

Además, el volante agregó que "Solamente estoy a la espera, a la espera de que pueda salir algo e integrarme en donde me quieran".

Finalmente Viza también reveló que se encuentra practicando por cuenta propia: "Aparte de estar entrenando en la Videna con la Agremiación, estoy trabajando con un personal (trainer), con un gimnasio que también me está dando el apoyo en mis ratos libres para poder mantenerme en forma".

'Cuchara' fue formado en Cantolao para después llegar a La Victoria consiguiendo los títulos nacionales con los blanquiazules en el 2003, 2004 y 2006. Su último club fue Cienciano en donde no gozó de mucha titularidad.