'Felucho' Rodríguez: "De ahora en adelante tenemos que ganar sin importar dónde juguemos"

Alianza Lima deja por el momento la Copa Libertadores a un lado y ahora se enfoca en su duelo ante Ayacucho por la Liga 1 esperando acercarse al líder Sporting Cristal. Uno de los jugadores que espera ser titular es el uruguayo Felipe Rodríguez.

El volante blanquiazul ya sabe lo que es jugar en altura debido a que antes estuvo en equipos que tienen esa condición a favor y espera tener su oportunidad para que su equipo se traiga un resultado positivo del estadio Ciudad de Cumaná.

"Siempre es complicado jugar en altura, pero de ahora adelante tenemos que ganar sin importar dónde juguemos. En lo personal, no tengo problemas de actuar en una ciudad con altitud porque ya viví esa experiencia en Bolívar de La Paz y Liga de Quito de Ecuador. Solo esperamos estar a la altura para hacer un buen partido", declaró Rodríguez para Gol Perú.

Sobre las expulsiones que ha tenido Alianza en sus encuentros, 'Felucho' manifestó que "Han sido cuatro tarjetas rojas y eso no es normal. En el vestuario hablamos siempre de entrar once y salir con once, aunque muchas veces hay jugadas puntuales y estamos expuestos a que nos expulsen. Pero, más allá de todo, lo considero como un error grupal y que todos debemos asumir porque jugar con uno menos nos perjudica y no podemos regalar más puntos. En estos momentos ya no tenemos margen de error, aunque ojalá que Cristal también deje puntos en el camino".

Finalmente el jugador blanquiazul también contó que se encuentra más que contento en Perú y reveló que su hija está próxima a nacer y llenó en elogios a hinchas y dirigentes aliancistas ya que desde que llegó a territorio nacional lo han tratado de lo mejor.