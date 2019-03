Armando Alfageme sufrió fractura de tabique y no estará ante Deportivo Binacional

El volante de Universitario de Deportes, Armando Alfageme, no podrá ser tomado en cuenta para el juego ante Deportivo Binacional, encuentro pactado para el próximo sábado 30 a las 3:30 de la tarde.

Sucede que el mediocampista defensivo recibió su tercera tarjeta amarilla y, de esta manera, quedó suspendido del cotejo ante el elenco de Javier Arce. A ello hay que agregarle que, a falta de 10 minutos, sufrió una dolorosa lesión.

El ex jugador de Deportivo Municipal tuvo un duro encuentro con el volante interno de Alianza Universidad de Huánuco, Giordano Mendoza. Pese al esfuerzo del cuerpo médico por tratar de solucionar el problema, la nariz de Armando Alfageme no paraba de sangrar, es por ello que Nicolás Córdova decidió cambiarlo por José Parodi.

El resultado de aquel duro choque: fractura de tabique para el futbolista crema. Ante este panorama, Giordano Mendoza, en conferencia de prensa post-partido, indicó que no tuvo mala intención en la jugada dividida.

"En toda mi carrera no tengo ninguna tarjeta roja, nunca iría a la mala sobre uno de mis compañeros. Nos conocemos hace mucho. Me acerqué a él y luego lo llamaré para ver cómo está", refirió el ex jugador de Universitario de Deportes.

Por su parte, para el entrenador de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, si hubo agresión y, por ende, exclamó la roja para el jugador de Alianza Universidad de Huánuco. "Era roja. Hubo fractura. Ahí no hay nada que interpretar", indicó.

Al culminar el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Universidad de Huánuco en el Estadio Monumental, Armando Alfageme, titular en los seis partidos del Torneo Apertura, fue llevado a una clínica local. Se estima que su recuperación dure alrededor de dos semanas, en caso de no operarse y jugar con máscara.

Una operación para la fractura de tabique sufrió Armando Alfageme demandaría un tiempo más de recuperación. Situación que preocupa en Ate.