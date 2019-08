Rematarán vivienda de Juan Manuel Vargas en La Molina por millonaria deuda

Juan Manuel Vargas, exjugador de Universitario de Deportes y la Selección Peruana, vuelve a ser parte de la noticia, pero no precisamente en el ámbito deportivo. El popularmente conocido como ‘Loco’ Vargas, está envuelto en una nueva polémica, esta vez al darse a conocer los problemas económicos por los que estaría atravesando y por consecuencia de ello, tener que perder algo muy preciado para él y su familia.

El ‘Loco’ se encuentra en una situación muy complicada, esto a raíz de un comunicado del Poder Judicial del Perú, en donde se informa que la vivienda del ex Universitario tendrá que ser rematada debido a una millonaria deuda que trae el futbolista. Esta noticia ha sido difundida por diversos medios, e incluso, el comunicado en donde se detalla la situación del inmueble se ha dado a conocer.

Esta situación se da a raíz de que la vivienda de Juan Manuel Vargas habría sido hipotecada, pero lastimosamente ni él ni algún familiar cercano habrían podido hacerse cargo de dicho pago para recuperar la casa, por ello, ahora el ex hombre de la Fiorentina se tendrá que resignar a dejar ir la vivienda en la que ha vivido gratos momentos con sus familiares.

En el documento en donde se detallan los puntos del remate de la vivienda de Juan Manuel Vargas, se pueden conocer algunos puntos los cuales quienes quieran adquirir el inmueble deberán tener en cuenta.

Cabe señalar que hace algunas semanas, el ‘Loco’ Vargas se pronunció acerca de los rumores que desde entonces existían sobre una millonaria deuda con el banco; sobre esto el futbolista dijo: “Sigan especulando. Voy a demandar a todos los medios que saquen esta información. Espero que paren”, con estas declaraciones el ex seleccionado nacional ponía punto final a una serie de comentarios sobre una posible deuda, sin embargo, hoy el tema vuelve a ser tocado.

Por otro lado, el deportista venía siendo voceado para volver a formar parte de las filas de Universitario de Deportes, esto por parte de Germán Leguía, sin embargo, hasta la fecha no existe negociación ni interés que se haya hecho público por alguna de las dos partes, pero esto no quita que la posibilidad de la vuelta del ‘Loco’ a la ‘U’, no sea de interés para la administración crema.