Jaime Noriega, sobre compra de Sporting Cristal: "Las tradiciones no se cambian, se mejoran"

Pocos expresidentes de Sporting Cristal representan mejor la historia del club que Jaime Noriega, nieto de los socios fundadores Ricardo Bentín Mujica y Esther Grande de Bentín, y expresidente de la institución rimense en el período 2002-04 y que logró el título nacional en el primer año de su mandato.

Aunque ya se encuentra alejado del fútbol profesional desde que dejó la presidencia de Sporting Cristal, Jaime Noriega es voz autorizada para hablar de la situación que vive el club de sus amores y sobre el nuevo dueño del club, Joel Raffo.

"En concreto hay una nueva realidad. Hay un grupo que ha comprado las acciones de Cristal, que lo lidera Joel Raffo, con quien conversé una vez y me parece una persona muy profesional. Si hoy apuestan por una empresa como esta, estoy seguro que es para repotenciarla y continuar con el legado de Sporting Cristal y obviamente de ser un club más grande", sostuvo Noriega en una entrevista con 'Radio Ovación'.

Más allá del miedo que genera en los hinchas rimenses la posibilidad de un cambio que atente contra la identidad del club, el expresidente de Sporting Cristal dejó en claro que la llegada de Innova Sports tiene como objetivo mejorar lo avanzado en los últimos años.

"El club se llama Sporting Cristal y así seguirá siendo. Uno no puede tumbarse 63 años de historia así no más. Las tradiciones no se cambian, se mejoran o se pueden adaptar a los nuevos tiempos, pero no cambia la esencia", precisó.

La palabra de Joel Raffo

En su conferencia de presentación como nuevo dueño de Sporting Cristal, el socio fundador de Innova Sports aclaró que no habrán cambios drásticos en la estructura del club ni tampoco se cambiará el nombre de la institución rimense.

"Nuestra principal meta es colocar a Sporting Cristal como un modelo de club a nivel regional, no cambiaremos el nombre, venimos a poner toda nuestra experiencia a disposición de este proyecto", aseguró Joel Raffo.