Universitario: el inolvidable día de José Carranza con la crema | VIDEO

José Carranza es considerado para un sector mayoritario de hinchas de Universitario como uno de los referentes del cuadro crema. Y un día como hoy, pero hace 15 años, vivió uno de sus inolvidables jornadas en el fútbol.

El 6 de abril del 2005, José Carranza tuvo su partido de despedida del fútbol en el Estadio Monumental. Después de vestir 20 años la camiseta crema y consagrarse ocho veces campeón nacional, el "Puma" le decía adiós al fútbol.

A la fiesta de despedida del "Puma" Carranza no podían faltar sus amigos de toda la vida entre ellos Juan Carlos Zubczuk, Juan Reynoso, Marcelo Asteggiano, Jorge Amado Nunes, Germán Leguía, José Del Solar, Gustavo Grondona, Roberto Martínez, entre otros.

Entre los invitados especiales de afuera destacaron José Basualdo, Oscar Ruggeri, Nelson Parraguez, Marco Etcheverry, Juan Antonio Pizzi y Fabián Estay. Al frente de los extranjeros estuvo Francisco Maturana.

Al equipo crema lo dirigió Freddy Ternero. Más de 40 mil personas le dieron un marco espectacular al Monumental. Y dos canciones retumbaron el recinto crema y humedecieron los ojos del corajudo ex volante. "Olelé, olalá, Carranza es lo más grande del fútbol nacional". "Oh, el 'Puma' no se va, no se va, no se va, el 'Puma' no se va".