Jaime Duarte reveló detalles de la operación de Kluiverth Aguilar con el Manchester City y le responde duro a Claudio Vivas

Marco Cabrera

¿El fichaje de Kluiverth Aguilar por el Manchester City ratifica el buen trabajo de captación que hace el club Alianza Lima?

"Yo como jefe de captación de Menores de Alianza no lo veo de esa manera. La captación de Menores es un área nueva en el Perú, ahora hay procedimientos y herramientas muy válidas como el Wyscout, pero hay un tema fundamental: No me voy a tirar flores, pero yo soy un hombre de fútbol y me voy a equivocar bastante, pero un poquito menos que otros.

A Kluiverth no lo vimos en el Sudamericano Sub 17. Los que estamos en menores conocemos a todos los jugadores desde muy chiquitos y a él lo conocía desde el año 2015 porque me llamaba la atención cómo jugaba en el Regatas, ojo, no crean que ahí solo los socios juegan. A él se le hacía muy fácil jugar ahí porque vivía cerca, a la espalda de Tottus de Huaylas, en Armatambo.

Es el primer jugador en la historia del fútbol peruano que es captado por un equipo de la magnitud y prestigio del City, por eso la explosión y el trabajo de captación de Alianza no pasa inadvertido, cómo no, pero tenemos muy buenos jugadores de Tumbes, Tacna, Cajamarca, Trujillo, Cusco, Chimbote, Huaral, Ica, Pisco, Chincha. En Alianza Lima hacemos un trabajo de formación, algunos llegan y otros se diluyen".

¿Nos puede dar detalles de la operación?

"Él firma con nosotros la primera semana de febrero del 2019 y el Sudamericano se realiza en la quincena de marzo. Era impresionante porque en los asientos preferenciales del estadio de San Marcos había un mar de scoutings de todo el mundo. Manchester City tiene una sede en Brasil y hay un mánager que maneja todo Sudamérica, él había venido a Lima y le dice a uno de los más fuertes, creo que al brazo derecho de Guardiola, que tomen un avión al Perú para ver a un jugador de 15 años que era el menor de todos. Y como ocurre con todos los ojeadores, siempre se fijan en laterales brasileños, argentinos, uruguayos, pero a Kluiverth lo calificaron como el mejor lateral del Sudamericano y ahí viene el acercamiento con su mánager, desde ahí ya estaba. A fines de enero se cerró todo luego de pasar exámenes médicos y debió ir a Inglaterra en febrero con todos los papeles listos, ahora está estudiando inglés".

¿Cómo se dio el pase de Kluiverth de Cristal a Alianza?

"El tema no era entre Cristal y Alianza, era entre Regatas y Alianza. En noviembre del 2018 los padres deciden que formalice con nosotros porque Cristal nunca le hizo una oferta de contrato, solo envió un emisario a su casa para decirle que lo estaban esperando y él dijo no, ya tomé la decisión porque soy hincha de Alianza. Jugar por el club del que eres hincha es maravilloso, es una bendición, el caso de Aldo Corzo es diferente porque él es hincha de la "U" a muerte y vino a jugar en Alianza porque le gustó el entrenamiento mío, el mensaje, le encantó la metodología de trabajo y mira ahora es el capitán de la "U" y cuál es el problema... El fútbol te lleva donde tú te sientas mejor".

¿Qué sintió cuando Claudio Vivas dijo públicamente que Alianza Lima había hecho un trabajo sucio llevándose a Aguilar porque era jugador de ellos?

"No me gusta ser mediático con temas de confrontamientos, pero sí me dolió porque habló de Alianza Lima. En ese momento sentí impotencia, pero yo no era la persona adecuada para llamarle la atención. Si él habla mal de Boca o River, en Argentina lo matan, acá no. Él (Vivas) recibió ordenes y fue utilizado porque no conoce lo que es menores, lo hicieron pasar como un bobo. Kluiverth Aguilar, en febrero del 2019, ya había firmado por intermedio de su padre, y todo ya estaba finiquitado en noviembre del 2018. Yo jamás convencería a un chico sabiendo que pertenece a un club, Kluiverth era de Regatas, jamás perteneció a Cristal, entonces fue mentira que en pleno Sudamericano lo hayamos llevado. Cómo va a firmar por Alianza si está en Cristal, ¿está claro no? cuando un chico firma es hasta los 18 años y él tenía 15".

¿En qué consiste el trabajo de visorías y captación que hacen en Alianza Lima?

"No me gusta usar el término visorías, es una palabra que usan en México. El trabajo de ver jugadores en Lima es complicado porque Lima es el 33 por ciento del Perú, se juega en el Cono Norte, Cono Sur, en el centro también se juega mucho fútbol, muchos partidos de base. Hay un campeonato que se llama Poste Siete en San Martín de Porres que es un mercado de jugadores porque todo el mundo va y juegan como en los barrios, eso se llama jugar a la pelota, no es jugar al fútbol. Juegan a la guerra, los pequeñitos imitan a los mayores, cometen faltas.

A mí me desagrada que la gente hable de fútbol de menores cuando jamás en la vida los veo en esos campeonatos o en la Copa Federación, AFIM, en la Copa AELU, Copa Regatas, Adecore, Creciendo con el Fútbol. Todos somos los mismos y tratamos de hacer un buen trabajo, pero no es suficiente porque tenemos un gran problema que es la falta de campos. Si tienes poco presupuesto es difícil porque necesitas gente preparada que vea los partidos. Y para jugar en Alianza Lima hay que prepararlos en todo sentido: Físicamente, técnicamente, tácticamente, nutricionalmente, porque somos un equipo grande. Estoy muy entusiasmado con el proyecto de formación humana, por eso que ves a muchos jugadores mayores que se comportan como adolescentes, es la adolescencia eterna, hay que formarlos como deportistas y como personas.

Ahora, ¿cómo hacemos para ver jugadores en todo el Perú?, los Centros de Alto Rendimiento nos facilitaban el trabajo porque se jugaba en todos lados y se hacían finales por sedes y veías a los mejores equipos, ahora ya no hay eso. Estamos viendo convenios con equipos, que se realicen campeonatos en el norte, centro, sur y oriente. Hay que ir a ver jugadores, pero para ver primero tienes que saber qué tienes en casa y tener presupuesto. Gracias a Dios soy conocido y también tengo gente que me ayuda, que me datea".

Sabemos que Ernesto Arakaki lo quiso llevar a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Por qué no aceptó la propuesta del chino?

"Sí, hubo una propuesta, pero primero pondero el trabajo de Ernesto, impresionante, con poco hizo mucho, asentó muchas bases. Yo estoy en una área que me gusta mucho porque soy un entrenador de menores que no está en un solo equipo, ahora estoy para todos y como anécdota te digo que antes de dirigir al primer equipo en Argentina, dos semanas antes estuvimos asistiendo al primer entrenamiento de la categoría 2013, chicos de siete y ocho años y a las dos semanas estaba dirigiendo al primer equipo. Esa misma tarde que instalamos la 2013 en el colegio Mariano Melgar, en la mañana había ganado la Sub 18 y yo la estaba viendo, entonces eso es mi vida, estar con el equipo profesional, estar con la Reserva, estar con los niños, es una bendición estar en todo el club, me gusta el puesto donde estoy y siento que me puedo desarrollar mucho más. Sigo capacitándome, sigo estudiando. Evalué la propuesta de la Federación, por supuesto que me hubiera gustado trabajar con Ernesto porque lo aprecio y él a mí también, es más, yo he sido su profesor, pero iba a ir en otro cargo a la Federación y siento que todavía tengo un techo muy alto en la captación de menores".